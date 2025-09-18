Tren de pasajeros Querétaro-Irapuato generará 1,500 empleos directos y 8,200 indirectos

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó en Apaseo el Grande el inicio de las obras del Tren Interurbano Querétaro–Irapuato, proyecto que pretende transformar la movilidad en la región del Bajío.

“Sabemos lo que los trenes generan en nuestras comunidades y en nuestros municipios: desarrollo, progreso, bienestar, y sobre todo la conexión entre familias, que tanto nos llena de emoción”, expresó la mandataria durante el arranque de obras.

En un enlace transmitido en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora de Guanajuato y su homólogo de Querétaro, Mauricio Kuri González, dieron el banderazo de salida a la construcción del primer tramo de 30.3 kilómetros, que conectará Querétaro con Apaseo el Grande.

El proyecto contempla 108.2 kilómetros de vía doble, diseñado para operar entre 200 y 360 kilómetros por hora, con estaciones y paraderos en Querétaro, Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán/Cortázar, Salamanca, Irapuato y León.

Se estima que el tren generará más de 1,500 empleos directos y 8,200 indirectos, además de una demanda diaria de 30,000 personas. En su primera etapa se prevé una demanda de más de 4 millones de viajes anuales.

De acuerdo con el gobierno del estado, con una inversión de 98,749.8 millones de pesos, la obra representará un cambio en la movilidad del Bajío, al acortar distancias, generar derrama económica importante y garantizar traslados más seguros.

