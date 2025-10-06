Tabasco acelera su transición del petróleo al turismo para impulsar su economía

El estado de Tabasco presentó en el espacio Punto México de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal su estrategia como un destino listo para captar la atención de viajeros e inversionistas, enfatizando su transición de una economía tradicional a un modelo sostenible basado en el turismo de experiencias.

“Bajo la visión del petróleo al edén, Tabasco avanza hacia una etapa de diversificación productiva, consolidando el turismo como un sector estratégico, social, cultural y económico, generador de empleos, inversión, arraigo e identidad”, expresó secretaria de Turismo estatal, Catia Ordoñez Gil.

La oferta turística de Tabasco se sustenta en sus recursos naturales y culturales como la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, con más de 302,000 hectáreas, el humedal más grande de Mesoamérica y un santuario para el ecoturismo y la investigación ambiental.

Asimismo, el legado histórico de la cultura olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica, se exhibe en el Parque Museo La Venta, hogar de las cabezas monumentales. La herencia maya también está presente en la zona arqueológica de Comalcalco, única en su tipo por estar construida en ladrillo.

El aeropuerto Carlos Rovirosa Pérez conecta al estado con Ciudad de México, Monterrey, Cancún y Guadalajara, mientras que el Tren Maya, facilita el flujo de visitantes hacia los corredores turísticos del sureste. Además, el sistema portuario estatal en el Golfo de México, impulsa el turismo náutico y fortalece la proyección de Tabasco hacia el Caribe y el Golfo.

Proyectos de infraestructura en desarrollo, como Villahermosa 2030, que modernizará la movilidad terrestre y acuática, y un nuevo centro de convenciones, buscan posicionar a la capital tabasqueña como un destino para eventos nacionales e internacionales, informó el gobernador del estado Javier May Rodríguez.

Impacto económico

El turismo representa actualmente el 4.8% del PIB estatal y ha demostrado su capacidad para generar empleos e impulsar la economía local, eventos como la Fiesta del Pueblo 2025, que registró más de 2.5 millones de visitantes es ejemplo del potencial del sector para activar el consumo y el crecimiento local.

El gobernador reiteró el compromiso de su administración en el acompañamiento a emprendedores, facilitación de trámites y apoyo técnico como parte de las acciones implementadas para consolidar proyectos turísticos y económicos en la entidad.

Eventos

Las autoridades extendieron una invitación a sus próximos eventos como el Festival Cultural Ceiba, del 17 al 19 de octubre; el Festival del Chocolate Tabasco 2025, del 13 al 16 de noviembre; junto con la Feria Tabasco 2026 a partir de abril, que “reunirá a millones de personas en una fiesta de cultura, tradición y alegría”, expresó el mandatario.