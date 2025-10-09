Sinaloa invertirá más de 1,500 millones de pesos en obras de infraestructura públicas

El secretario de Obras Públicas de Sinaloa, Raúl Montero Zamudio, informó que 21 de las 46 obras correspondientes al Plan Sinaloa de Reactivación Económica han sido concluidas, con una inversión de 1,516 millones de pesos provenientes del crédito autorizado por el Congreso del Estado.

El funcionario detalló que en Culiacán, el megaproyecto del Malecón al margen izquierdo del río Culiacán registra un avance de 30%, y se prevé que su construcción finalice durante el primer trimestre del 2026.

“Va muy bien la obra de enlace Blvd. Agricultores–La Costerita; todo el trabajo de terraplenes y el sistema pluvial ya está terminado. Están trabajando en excavaciones en las faldas del cerro y es una obra que viene a conectar un sector densamente poblado”, señaló Montero Zamudio.

De acuerdo con información local, entre las obras ya concluidas se encuentran la segunda etapa de la pavimentación del camino Valentín Gómez Frías a Protomártir en Angostura, el puente El Vigía en Eldorado, y la rehabilitación de la carretera El Walamo–Los Pozos en Mazatlán.

Asimismo, próximas a finalizar se encuentran la construcción del drenaje pluvial y el cárcamo de rebombeo en la avenida Camarón Sábalo en Mazatlán, y en Guasave, la penúltima etapa del dren San Joachín, que se prevé concluya antes del 31 de diciembre.

Por último, Montero Zamudio destacó que la mayoría de las obras contratadas dentro del Plan Sinaloa se terminarán este año, a excepción de los proyectos de mayor magnitud, como el Puente Bellavista–Boca del Río–Las Glorias en Guasave, y el Malecón margen izquierda y el enlace Blvd. Agricultores–México 15 en Culiacán.

