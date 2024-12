Sheinbaum, a favor de aprobar el presupuesto para Nuevo León 2025

Monterrey, NL. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo del gobernador Samuel García, sin embargo, dijo que no coincide ni comparte que se castigue a Nuevo León al no aprobar el presupuesto, y aunque puede haber diferencias no pueden afectar a un estado, ni tampoco que no haya cooperación en la seguridad, comentó en el marco de la Inauguración de la Unidad de Medicina Familiar 73, del IMSS en San Nicolás de los Garza.

“Quiero reconocer el trabajo del gobernador Samuel García, siempre tendrán las y los regiomontanos el apoyo del gobierno de la República, quiero aprovechar para decir que no coincido ni comparto el que se le castigue al gobierno al no aprobar su presupuesto pues eso afecta al pueblo de Nuevo León”.

“Puede haber diferencias en la política, para eso hay democracia, pero esas diferencias no pueden afectar la vida del desarrollo de un estado, esas diferencias se muestren en las elecciones, pero no en el desarrollo y en la viabilidad de distintas obras tan importantes que hay en el estado.

Tampoco comparto que no haya cooperación en la seguridad para los habitantes de Nuevo León. Las policías, la fiscalía y el poder judicial deben coadyuvar para la seguridad al pueblo, esa es su función principal. ¿Qué sentido tiene politizar la seguridad del pueblo de Nuevo León? Tiene que haber cooperación”.

Inversiones

Dijo que las buenas noticias que este viernes 29 habló con el gobernador, sobre la construcción de un nuevo hospital de especialidades del IMSS en Santa Catarina, así como la construcción conjunta de planteles educativos que eviten la saturación en las escuelas primarias y secundarias.

Destacó que Nuevo León ha crecido tanto que recibe “de manera generosa”, a otros mexicanos que vienen de otras partes del país, que encuentran en la entidad trabajo y desarrollo. Por ello, hay una gran necesidad de construir preescolar, primarias, secundarias, educación media superior, y "vamos a apoyar a Nuevo León para construir estas escuelas y que haya suficientes maestras y maestros”.

También el gobierno federal apoyará al estado con distintos permisos para construir grandes obras. “Pero además, vamos a construir el tren desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, eso va a ayudar a la comunicación, al desarrollo nacional pero también a la movilidad de las y los regiomontanos, que se comuniquen con Saltillo y Nuevo Laredo.