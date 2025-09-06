50 mil personas atestiguan rendición de cuentas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en su primer día de recorrido nacional

En su primer día de recorrido nacional, más de 50 mil personas atestiguaron en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas la nueva forma de rendir cuentas al pueblo de México de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este sábado, la Jefa del Ejecutivo Federal continuará su recorrido en Durango, Sonora y Nuevo León con el objetivo de informar los avances en 11 meses del Gobierno de México y las acciones a futuro.

Acompañada de integrantes de su gabinete, la Presidenta de México ha dado a conocer en cada entidad a las y los beneficiarios de los tres nuevos programas sociales: Pensión Mujeres Bienestar para todas las mujeres de 60 a 64 años; beca universal Rita Cetina para todas y todos los adolescentes de secundaria; y el programa Salud Casa por Casa, en el que enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que van a visitar a todos los adultos mayores para apoyarles en su salud.

De igual forma, a las y los beneficiarios de Programas de Bienestar: pensión para adulto mayor, personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Beca Benito Juárez.

Además, beneficiarios por entidad de Apoyo para el Bienestar, Producción para el Bienestar para campesinos y pequeños propietarios, así como Fertilizantes Gratuitos y productores de leche del programa de Leche para el Bienestar.

De igual forma, los Apoyos para padres y madres de familia para ayudar a arreglar las escuelas, a través del programa La Escuela es Nuestra.

La Presidenta de México también ha rendido cuantas en materia de seguridad, rubro en el que se han reducido los delitos de alto impacto como los homicidios dolosos.

También ha destacado la meta de construcción de Vivienda para el Bienestar, la tecnificación de distritos de riego, la construcción de trenes y plantas de generación eléctrica, entre otros programas, proyectos y obras.