Robos a la alza en sector de la construcción: ACOEM

Puebla, Pue. Los robos en el sector de la construcción pasaron de herramientas y equipos pequeños a maquinaria y materiales, por lo que solo de enero a lo que va de marzo, se tienen 30 casos, cifra mayor a los 10 casos ocurridos en el mismo periodo del año pasado.

El presidente de la Agrupación de Constructores y Empresarios (Acoem) Siglo XXI, con 140 socios, Alfredo Vega Herrera, dijo que son casos de sus representados, por lo que no descarta que haya más en otras agrupaciones.

Mencionó que las pérdidas son significativas, porque pasaron de 50,000 a un 300,000 pesos cuando se roban herramientas y materiales de construcción, pues se tienen casos de las sustracciones de maquinarias pasadas que cuestan hasta 500,000 pesos.

Manifestó que hay preocupación, porque la mayoría de casos están ocurriendo en la Angelópolis y perpetrados por bandas organizadas.

“Los robos no sólo ocurren en perjuicio de algunos de los socios sino del sector en general del estado, aunado a que se presentan con frecuencia, sin que haya detenidos”, ahondó.

Absorben pérdidas

Explicó que, cuando se da un robo de materiales son cubiertos por ellos y no se le cobra a quien los contrató para la obra, situación que repercute en sus ganancias al término de los trabajos.

El dirigente de la ACOEM dijo que un robo puede impactar hasta 20% en el presupuesto de una obra, por lo que pidió a las empresas incrementar su propia vigilancia.

Vega Herrera afirmó que los robos son ejecutados por bandas organizadas que conocen las zonas y vigilan los movimientos de las obras por un tiempo, para después actuar.

Destacó que cemento, alambre y varilla es lo que más se roban, porque es de fácil comercialización en el interior del estado, debido a que ese material en muchas ocasiones se encuentra en los camiones que están en las obras.

Dijo que se han dado a la tarea de contratar personal de seguridad privada, pero no pueden enfrentar a comandos armados para evitar los robos.