Se restablecee al 100% suministro eléctrico en Quintana Roo: Mara Lezama

Cancún, QRoo.- En el último reporte de las 11 horas de la noche, horario de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama informó que se ha restablecido al 100% el suministro eléctrico en todo Quintana Roo.

La mandataria explicó que el apagón fue a nivel peninsular, por una falla en una línea de transmisión, pero ello no ha implicado hasta el momento retrasos o cancelaciones en ninguno de los cuatro aeropuertos internacionales de Quintana Roo.

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum estar al pendiente del desarrollo de los acontecimientos desde las 15:30 horas en que se presentó este apagón peninsular hasta el restablecimiento de la energía siete horas y media después.

En el caso de Cancún existía preocupación debido a que este sábado 27 de septiembre se celebran por primera vez los World Travel Awards, premios a lo mejor del turismo mundial, pero al parecer el evento se podrá realizar conforme a lo planeado una vez que el suministro eléctrico se ha normalizado.

La Comisión Federal de Electricidad informó en un comunicado que este viernes, a las 14:19 horas tiempo del centro, derivado de trabajos de mantenimiento a las líneas de 400 kV LT ESA A3Q20 / A3Q30

TIC con 2,174 MW se registró una falla eléctrica que afectó a 2 millones 262 mil usuarios de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Derivado de este evento, salieron de operación 9 centrales del Sureste con 16 unidades, las cuales comenzaron lentamente a restablecerse a partir de las 16 horas hasta pasadas las 10 de la noche, horario del centro del país.