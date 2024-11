Recursos federales a estados y municipios para el próximo año, en riesgo de disminuir

Monterrey, NL. Para el próximo año, el panorama de los estados y municipios del país pinta gris, cuyos recursos provenientes de la Federación se reducirían en caso de que Estados Unidos imponga aranceles y de que no se alcance el déficit público planteado en el Paquete Económico 2025.

La advertencia de imponer aranceles de 25% a los productos provenientes de México y Canadá, así como superar la meta de 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del déficit público ocasionarían que la economía mexicana entrara en una fase recesiva.

Lo anterior perjudicaría directamente a las participaciones federales, el principal componente del gasto federalizado (total de recursos que reciben los gobiernos locales) al concentrar más de la mitad de éste, cuyo comportamiento va en línea con el nivel recaudatorio y la actividad económica.

“Aunque se proyecta un crecimiento del PIB de 2-3%, se prevé que la reducción del indicador en el mejor de los casos sería de sólo un punto porcentual del PIB, con un gasto público recesivo, lo que incluso aumenta las probabilidades que se registre una recesión”, planteó Marco Pérez Valtier, especialista en finanzas públicas y socio del despacho Pérez Góngora & Asociados.

Durante una conferencia de presa del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (Monterrey), en entrevista con El Economista, dijo que según el Paquete Económico 2025, “vamos a recibir una recaudación de impuestos creciente” y la economía será dinámica, “eso conduce a pensar que va a haber una mayor recaudación participable y por ende, más Ramo 28 (participaciones) para los estados”.

Cautela

No obstante, sugirió tener cautela con el estimado de participaciones, de 1.34 billones de pesos y un alza real de 1.8% respecto al presupuesto aprobado de este año.

“Hay muchas posibilidades de que los niveles de recaudación no se obtengan, y si no recaudo me va a pegar en participaciones. Por ello, sugiero tener prudencia a la hora de plantear sus presupuestos para 2025, y que no tengan la plena certeza de que si la Federación proyecta que va a mandar tanto dinero, esto se va a cumplir”, alertó.

Por ejemplo, citó “la quiebra de Lehman Brothers en el 2008, factor que provocó la caída de las participaciones con más de 50,000 millones de pesos, fue cuando los estados se empezaron a endeudar con singular alegría porque tenían que pagar sueldos, luego vino la Ley de Disciplina Financiera (2016) cuando se desordenaron de más, y se justificó todo eso. Pero una caída en participaciones a los municipios les pega fuerte”.

Sin liquidez

Por su parte, un análisis sectorial de Moody’s proyecta que el fondo de estabilización para compensar brechas entre las participaciones (transferencias no etiquetadas) presupuestadas y observadas no será suficiente.

“En este sentido, estimamos que los estados y municipios enfrentarán presiones para ajustar el gasto en el último trimestre de 2024 y durante 2025 y reportarán reducciones en su liquidez”, se lee en el reporte sobre el presupuesto del próximo año.

Añade que el monto previsto en el proyecto de presupuesto en participaciones no se alcanzaría, “debido principalmente a una divergencia entre nuestra estimación de crecimiento para México de 1.3% en 2025 y el estimado en el proyecto de presupuesto de un rango entre el 2-3 por ciento”.

La agencia anticipa que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) será insuficiente para cubrir la diferencia anual del Fondo General de Participaciones (FGP) y otros fondos, durante los años 2024 y 2025.

Gran diferencia

A octubre del 2024 la diferencia acumulada entre las participaciones presupuestadas y las observadas es de 21,529 millones de pesos y las del FGP, de 8,202 millones, por lo que ya se ha usado el Fondo de estabilización. El saldo del fideicomiso FEIEF a septiembre era de 12,887 millones.

Ante menores participaciones en el último trimestre del año, espera que varios estados y municipios registren caídas en su liquidez y por ende, contraten deuda de corto plazo para solventar este desfase y los mayores gastos de fin de año.

“Para 2025, la diferencia entre nuestra estimación y la del presupuesto es de alrededor de 3% o 40,000 millones de pesos. Por consiguiente, la única manera de poder compensar a los estados y municipios por cualquier diferencia entre las participaciones observadas y presupuestadas sería con una nueva potenciación del FEIEF, como se hizo en 2020 y en 2023”, aseveró Moody’s.

“En el paquete económico, las participaciones aumentan porque la recaudación federal participable trae una expectativa de que la recaudación de impuestos va a subir; si ésta aumenta, el porcentaje de 20% del Fondo General de Participaciones aumenta”, destacó Pérez Valtier.