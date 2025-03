En Querétaro la industria hotelera reporta ocupación de 54% en el primer bimestre del 2025

Querétaro, Qro. El sector hotelero acumuló una ocupación de 54% en el primer bimestre del 2025, es un indicador que está cuatro puntos porcentuales por debajo del 2024, de acuerdo con registros de la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH).

Son varios los factores que podría influir en esta reducción: uno de ellos, que el período enero-febrero suele iniciar con un ritmo bajo en la demanda de servicios, además de la incertidumbre económica que hay en las empresas -al ser el turismo de negocios uno de los principales segmentos-, explicó la presidenta de la AQH, Mónica Aguilar Torrentera.

“Siempre enero y febrero no son los mejores meses, también con el tema del cambio de presidencia en Estados Unidos, como que todo el negocio –somos muchos hoteles de negocios- no son los meses más fuertes. (…) Me parece que hay una contracción donde las empresas cuidan un poquito más la parte de los gastos, el tema arancelario también, aquí tenemos muchas empresas internacionales, que bien sabemos que tampoco hacen algo grande en estos meses; es eso, un poco la incertidumbre que hay, pero incertidumbre económica”, explicó.

Sin embargo, reportó, el 14 de febrero significó un repunte en la demanda de servicios. Y se tiene buenas expectativas a partir de marzo, lo que genera optimismo en el sector hotelero.

“No es que el panorama sea malo, sino que sabemos que los meses de enero y febrero no son los de mejor ocupación, ya viene marzo que es muy bueno, abril que viene Semana Santa, para nosotros también los últimos meses del año son meses buenísimos”, expuso.

En marzo han comenzado a calendarizar diversos eventos; también hay buenas expectativas para el próximo período vacacional de Semana Santa.

“Finalmente tenemos una expectativa positiva de lo que viene para este año, esperamos superar 60% de ocupación que hemos tenido. (...) Marzo viene muy bien, ya tenemos muchos eventos en marzo, viene también Semana Santa, entonces sí tenemos una expectativa positiva, a pesar de que los hoteles sabemos que enero y febrero no son meses tan fuertes”, expuso.

El sector hotelero cerró 2024 con una derrama de 2,000 millones de pesos y una ocupación promedio de casi 60%, superando en casi seis puntos porcentuales los resultados del 2023, con base en información de la AQH.

Por tanto, hay confianza en que 2025 sea un buen año para la industria hotelera, ahondó la presidenta de la asociación.

“Cerramos casi a 60% (en 2024), tuvimos una mejora importante, de unos 6 puntos porcentuales de lo que habíamos cerrado el antepasado, en 2023 se cerró aproximadamente de 54 a 55% y ahora estuvimos alcanzado el 60% con una derrama de 2,000 millones de pesos, en los hoteles de la asociación. Cerramos bien 2024, sabemos que vamos a cerrar bien también en 2025”, planteó.

Para algunos hoteles, el turismo de negocios representa casi 60% de la demanda y el turismo de placer equivale a 40%; no obstante, precisó, esta composición cambia de acuerdo con cada establecimiento, el tipo de hotel y su ubicación.