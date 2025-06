Querétaro impulsa el desarrollo regional con inversión de 3,000 millones de pesos en Pabellón Zibatá

Monterrey, NL. Esta mañana del jueves 26 de junio de 2025, se colocó la primera piedra del Pabellón Zibatá, que estará a cargo de la empresa regiomontana IDN Desarrollos y Conecto Desarrollos, mismo que busca consolidarse como el primer espacio de talla internacional en Querétaro, donde convergen proyectos para convenciones, espectáculos, comercio y hoteles.

Pabellón Zibatá contará con una inversión superior a los 3,000 millones de pesos en su primera fase. El conjunto contará con un auditorio con capacidad para 6,500 personas, incluyendo espacios de lujo como suites VIP con acceso y vista privilegiada, un centro de Convenciones para 4,000 asistentes, un foro para eventos más personales de hasta 1,000 personas, y un estacionamiento con más de 4,900 metros cuadrados.

También dispondrá de un área comercial de más de 4,300 metros cuadrados y un área de usos mixtos superior a los 5,400 metros cuadrados, proyectados para albergar restaurantes, comercios, oficinas y dos hoteles, brindando una experiencia completa más allá del entretenimiento.

El proyecto se ubica en El Marqués, el cual ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos años, consolidándose como uno de los puntos más dinámicos del estado gracias a su conectividad, desarrollo habitacional, impulso empresarial y calidad de vida.

Se desarrollará sobre una superficie de más de 80,000 metros cuadrados; el recinto integrará la infraestructura necesaria para operar espectáculos y convenciones de forma simultánea, fortaleciendo la oferta turística y empresarial de la región.

Pabellón Zibatá busca no solo satisfacer la creciente demanda de infraestructura moderna en Querétaro, sino también potenciar el crecimiento económico, la generación de empleos y el turismo nacional e internacional.

La inauguración de la primera etapa que contempla el auditorio y área de estacionamiento está prevista para el 2028. Con este proyecto, Querétaro se posiciona firmemente como uno de los nuevos puntos clave del entretenimiento en México, llevando su infraestructura cultural y operativa a un nivel competitivo en el ámbito nacional e internacional.

Proyecto emblemático para el Bajío

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, autoridades estatales y empresarios destacaron la relevancia del proyecto para la región. El evento se realizó en el municipio El Marqués y fue encabezado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, acompañado por el fundador y presidente del Consejo de IDN Desarrollos y Eventos Pabellón M, Salomón Marcuschamer; por el presidente del Consejo de Conecto Desarrollos, Manuel Palacios García, así como por funcionarios, directivos, e inversionistas.

“Hoy me llena de entusiasmo anunciar la llegada de este proyecto de gran envergadura: Pabellón Zibatá; será una de las obras más trascendentes que he tenido el honor de desarrollar a lo largo de mi vida. Desde mis inicios en el mundo inmobiliario, he tenido la firme convicción de liderar con visión y posicionar a mis empresas como referentes en su sector, como lo son actualmente Grupo Nexxus e IDN Desarrollos. Una de las primeras firmas que fundé, Casas Javer, fue vendida tras consolidarse como la numero uno del país, resaltó Salomón Marcuschamer.

“Pabellón Zibatá nace con el propósito de convertirse en un espacio donde se integren el entretenimiento, los negocios y la cultura, posicionando a Querétaro al nivel de las grandes ciudades del mundo. Este será un proyecto emblemático no solo para Querétaro, sino también para el Bajío y todo México”, comentó el fundador y presidente del Consejo de IDN Desarrollos y Eventos Pabellón M.

Durante su intervención, el gobernador Mauricio Kuri González agradeció la confianza que los inversionistas depositaron en Querétaro, les deseó el mejor de los éxitos y les reiteró que es en esta entidad donde encontrarán lo que su proyecto necesita: certeza, trabajo serio y un rumbo claro.

¿Quién será responsable de la operación de Pabellón Zibatá?

Eventos Pabellón M será la responsable de operar Pabellón Zibatá, empresa que cuenta con casi una década de trayectoria en la que ha gestionado con éxito espacios como Escenario GNP Seguros, Foro Tims y el Centro de Convenciones Pabellón M en Monterrey. Con casi 3,000 eventos realizados, a los que asistieron más de tres millones de personas,

Eventos Pabellón M ha transformado la dinámica de convenciones y espectáculos en México, desplegando equipo de última generación y albergando a artistas, deportistas y conferencistas de nivel internacional, con un equipo de última generación y albergando artistas, deportistas y conferencistas de nivel internacional como Miguel Bosé, Maná, Brian Wilson (Beach Boys), Carlos Vives, Dave Matthews Band, Interpol, el basquetbolista Shaquille O’Neal y Checo Pérez, entre otros.

Con Pabellón Zibatá, Querétaro se consolida como un nuevo referente para la realización de eventos de talla internacional, fortaleciendo la posición del Bajío como un polo de desarrollo cultural, turístico y de negocios.