Querétaro diseña una plataforma para promover a las empresas locales

Querétaro, Qro. Para promover a las empresas y a los productos locales surge la estrategia Calidad Querétaro, una nueva iniciativa estatal que busca distinguir las cualidades de los artículos elaborados en la entidad.

Como parte de la estrategia, a partir del 1 de octubre se habilitará una plataforma que será una vía para que las empresas obtengan un distintivo, también fungirá como un canal para aumentar la promoción y distribución, explicó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

El proyecto engloba tres ejes principales: fomentar el marketing, generar un sello de certificación y promover la venta directa.

“Ideamos un mecanismo, una estrategia, una plataforma, en la cual quien quiera participar en este distintivo Calidad Querétaro lo pueda obtener, no sólo como un canal de promoción, sino también aumentar los canales de distribuciones que creo que son los dos retos que tienen las empresas, no sólo queretanas sino a nivel nacional, tener un producto de calidad —que muchos de ustedes ya lo tienen— y, en segundo lugar, tener un canal de distribución para poder vender ese producto”, explicó.

Una vez que esté publicada la plataforma, los usuarios podrán dar de alta a su empresa y a su producto, para obtener el sello Calidad Querétaro.

Este proyecto comenzó hace dos años, con la difusión de empresas locales por medio de las redes sociales de Calidad Querétaro; hasta el momento, 140 empresas han sido difundidas por esta vía, logrando tres millones de impactos al mes.

Ahora con la plataforma, añadió, el objetivo también es promover los emprendimientos que surgen en el estado.

Referente en fomentar el emprendimiento

A nivel nacional, Querétaro se posiciona como la entidad que más fomenta el emprendimiento, afirmó el titular de Sedesu, al citar el Global Entrepreneurship Monitor; incluso, dijo, supera a São Paulo, Brasil, uno de los principales promotores del emprendimiento.

En ese resultado, agregó, influyó la conformación del Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI).

“Recientemente se publicó el Monitor de Emprendimiento Global, un estudio que se hace a nivel mundial y Querétaro es el estado que más fomenta el emprendedurismo a nivel nacional, (…) obviamente a nivel nacional arriba de los 31 otros estados, pero arriba de ciudades como São Paulo, Brasil, que se ha caracterizado por ser un promotor de emprendimiento”, expuso.

Durante la presentación de Calidad Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González, destacó la labor que desempeña la comunidad emprendedora y empresarial del estado para mantener la calidad de los productos locales.

En el lanzamiento de esta red que integrará a productores, artesanos, cocineros, empresas y demás proyectos, también instó a fomentar el consumo local.

Unidades económicas

En el 2023 la entidad registró 97,696 unidades económicas, reflejando un crecimiento de 20.3% en comparación con las 81,224 unidades que se registraron en el 2018, de acuerdo con los últimos dos Censos Económicos (CE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por tamaño, 92.7% de las unidades son micronegocios, 6.9% son pequeñas y medianas empresas (pymes), 0.4% son grandes empresas, precisa el CE del 2024.