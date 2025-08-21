Querétaro busca estrechar lazos con inversionistas internacionales

Querétaro, Qro. Con el objetivo de fortalecer lazos entre Querétaro e inversionistas internacionales, una comitiva de funcionarios estatales se reunió con integrantes de la organización empresarial Council of the Americas (COA).

El encuentro también tiene el propósito de crear contactos y posicionar al estado como un destino estratégico para la innovación, los negocios y el desarrollo social, informó el gobierno estatal a través de un comunicado de prensa.

La reunión es parte de la gira que realiza una comitiva queretana en Nueva York, en Estados Unidos; participaron el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y la vicepresidenta de Americas Society/Council of the Americas, Ragnhild Melzi, entre otros servidores públicos del estado e integrantes de la organización.

Council of the Americas integra a empresas de diversos sectores: banca, energía, manufactura, consultoría, productos de consumo, medios, tecnología y transporte.

En la reunión, los representantes del consejo hablaron de las actividades que realizan en el hemisferio occidental, en materia de desarrollo económico y social, mercados abiertos, Estado de derecho y democracia. Entre sus actividades, participan en paneles, conferencias públicas, eventos exclusivos, reuniones privadas y teleconferencias con líderes gubernamentales y privados, entre otras.

En este contexto, el gobierno estatal realiza una gira en Nueva York, que finaliza el próximo sábado, con el propósito de gestionar inversiones y entablar reuniones.

Inversión extranjera

En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), de enero a marzo del 2025 el estado de Querétaro captó 302 millones de dólares de inversión, mostrando un menor ritmo respecto a ese trimestre del año previo.

La reinversión de utilidades es el segmento que más capital captó, al representar a 85.1% del total; las cuentas entre compañías significaron 7.7%; y las nuevas inversiones, 7.2%, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).