México capta 3,149 millones de dólares en nuevas inversiones de IED

México capta 3,149 millones de dólares en nuevas inversiones como parte de las llegadas de Inversión Extranjera Directa (IED) al segundo trimestre de 2025, su mayor nivel en los últimos 12 trimestres (incluso con cifras actualizadas), informó este jueves la Secretaría de Economía.

Las nuevas inversiones se refieren a los movimientos de IED asociados a inversiones iniciales realizadas por personas físicas o morales extranjeras al establecerse en México; o a la aportación al capital social de sociedades mexicanas (inicial o aumentos) por parte de los inversionistas extranjeros, o la transmisión de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros.

“México captó nuevas inversiones por un monto de 3,149 millones de dólares, esto es, un 246% más que en 2024 (909 millones de dólares), este es el mayor crecimiento de los últimos 12 años”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Del total de inversión registrada al segundo trimestre de 2025, la reinversión de utilidades acumuló el 84.4% del total y las nuevas inversiones registraron 9.2%, mientras que las cuentas entre compañías abarcaron 6.4 por ciento.

La reinversión de utilidades registró un descenso de 4.5%, al pasar de 30,288 a 28,914 millones de dólares en el mismo periodo, luego de mantener un crecimiento sostenido desde 2021.

La reinversión de utilidades corresponde a la parte de las utilidades que no se distribuye como dividendos y que se considera IED por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero.

La participación de la reinversión de utilidades en el total pasó de 97.3% en los dos primeros trimestres de 2024 a representar 84.4% en 2025.

“(La llegada de nuevas inversiones) reafirma el interés que inversionistas extranjeros mantienen en nuestro país, a pesar del escenario económico y político a nivel mundial”, dijo la Secretaría de Economía.

Por su parte, la cuenta entre compañías presentó un crecimiento importante con respecto al segundo trimestre de 2024, al pasar de -101 millones de dólares a 2,202 millones de dólares, cifra que retoma la tendencia positiva que se registró en el mismo periodo de 2023.

Las cuentas entre compañías son las transacciones originadas por deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital social y otras empresas relacionadas residentes en el exterior.

En suma, la Secretaría de Economía informa que, en los dos primeros trimestres de 2025, la captación de IED en México ascendió a 34,265 millones de dólares, monto 10.2% superior con respecto al segundo trimestre de 2024 (31,096 millones de dólares), presentando un nuevo máximo histórico por quinto año consecutivo.

Por país, Estados Unidos se mantiene como el principal socio inversionista en México, concentrando el 42.9% de los flujos totales. Para este mismo periodo, España y Canadá, ambos socios comerciales de larga trayectoria en México, ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente.

En conjunto, los principales cinco países acumulan 73.3% de la IED total recibida en el país. La inversión española tuvo un incremento considerable de 6,162 millones de dólares, al pasar de -219 millones a 5,943 millones en los dos primeros trimestres de 2024 y 2025, respectivamente.

En lo que respecta a Estados Unidos, sus inversiones crecieron en 986 millones de dólares, al pasar de 13,717 millones a 14,703 millones en el mismo periodo. Sin embargo, en el mismo periodo hubo disminuciones en la captación de inversión de países como Canadá (-657 millones) y Alemania (-456 millones). La inversión japonesa se mantuvo prácticamente sin cambios.

Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) representaron el 48.0% de los flujos totales de IED en México, mostrando la interdependencia de las relaciones económicas en la región T-MEC y la importancia que representa la inversión extranjera en el crecimiento económico trilateral.

El 79.2 % de la IED recibida al segundo trimestre de 2025, se concentró en cinco entidades federativas del país. La Ciudad de México continúa siendo el principal destino de las inversiones extranjeras con el 56.4 por ciento del total.

En los dos primeros trimestres de 2025, la inversión extranjera creció en 5,128 millones de dólares, al pasar de 14,184 millones a 19,312 millones, esto es un incremento del 36.2 por ciento. En el mismo sentido, Nuevo León y el Estado de México registraron un incremento de 31.6% comparando los dos primeros trimestres de 2024 y 2025.

En el caso de Nuevo León pasó de 2,304 millones a 3,032 millones de dólares, mientras que el Estado de México pasó de 1,709 millones a 2,249 millones. Sin embargo, Baja California tuvo una baja de 12.8% en el mismo periodo, al pasar de 1,809 millones a 1,577 millones.

Finalmente, el 36.0% de la IED corresponde al sector manufacturero. Destacan también los servicios financieros con 26.7%, la construcción y la minería con 7.6% y 7.2%, respectivamente.

