Querétaro y Bogotá signan alianza para impulsar a los emprendimientos

Querétaro, Qro. Con el objetivo de generar una agenda para fomentar el emprendimiento, instituciones de Querétaro y de Bogotá, Colombia, firmaron un memorándum de entendimiento.

El acuerdo involucra al Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI), a la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital del estado y a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá.

La finalidad es desarrollar una agenda intergubernamental que beneficie al ecosistema emprendedor de ambas regiones, informó el IQEI a través de un comunicado.

El acuerdo representa una alianza estratégica que permitirá que los emprendedores accedan a oportunidades de formación, de vinculación internacional y de transferencia de conocimiento, precisó el director del IQEI, Adolfo de la Isla Espinosa.

Por medio del acuerdo, declaró, pretenden establecer canales internacionales para los emprendedores del estado.

“Este acuerdo con Bogotá refleja nuestra visión de abrir puertas internacionales para que los emprendedores queretanos puedan crecer y competir a nivel global”, expresó.

En este contexto, el instituto de Querétaro busca impulsar a los emprendedores locales por medio de mesas de trabajo, talleres, reuniones virtuales y espacios que incentiven el crecimiento de sus proyectos.

Por tanto, el acuerdo entre Bogotá y Querétaro representa un avance en la internacionalización del ecosistema emprendedor, agregó el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro, Alejandro Sterling Sánchez.

En este sentido, una comitiva queretana asiste a Colombia Tech Week 2025; el evento representa una oportunidad para que 26 emprendedores queretanos, del Programa de Emprendimiento local, se vinculen con inversionistas, líderes empresariales y autoridades colombianas para promover su proyección internacional. Durante la gira también se prevén encuentros con autoridades e instituciones colombianas, de acuerdo con información del municipio de Querétaro.

Son micro 92.7% de los negocios

En el estado de Querétaro radican 97,696 unidades económicas que emplean a 718,723 personas, precisa el Censo Económico del 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De las unidades, 92.7% son micro, es decir, que tienen máximo a 10 colaboradores; 6.9% son pequeñas y medianas empresas que congregan de 11 a 250 personas y 0.4% son grandes empresas que tienen más de 250 trabajadores.

Respecto al tiempo de vida de los establecimientos al nacer, en el 2019 Querétaro registró un promedio de 9.8 años, la tercera mayor esperanza de vida en el país, solamente los superaron Oaxaca con 11.4 años y Yucatán con 10.7 años, informa el Inegi.