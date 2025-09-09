Puebla espera presupuesto de 130,000 millones de pesos para 2026; será un incremento de 3.1%

Puebla, Pue. El gobierno de Puebla aspira a un presupuesto de 130,000 millones de pesos para el 2026, es decir, 3.1% más respecto a lo que ejerció en este año que oscilan en los 126,000 millones de pesos, estimó la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), Josefina Morales Guerrero.

De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del próximo año, a la entidad poblana se le asignarán poco más de 48,516 millones de pesos en aportaciones del ramo 33, apenas 0.6% más respecto a lo aprobado para este 2025.

La entidad se colocaría en el octavo lugar nacional, entre los más beneficiados en aportaciones federales, en cuyo rubro el Estado de México se ubicó en la primera posición, con una asignación de 98,571 millones de pesos; Veracruz, con 70,536 millones de pesos; Chiapas, con 68,893 millones.

Mencionar que 62,754 millones fueron determinados como no distribuibles geográficamente. Sigue Oaxaca, con 56,591 millones; Jalisco, con 51,010 millones de pesos y Guerrero, con 49,465 millones de pesos.

Morales Guerrero destacó que el rubro más importante a revisar es el Fondo General de Participaciones, que junto con la recaudación propia representa el 57%.

Estas acciones realizadas se catalogan como ingresos propios, mientras que el 43% restante son las Aportaciones Federales.

En el Paquete Económico entregado el lunes pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, la entidad poblana destinaría la mayor cantidad de recursos del ramo 33 que comprende ocho fondos, al de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), con 25,547 millones de pesos.

Asimismo, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo destinará 3,000 millones de pesos para el saneamiento del río Atoyac, considerado uno de los más contaminados del país. Además, es una de las 100 promesas de su gestión.

Los otros ríos que serán atendidos en el 2026 son el Lerma, al cual se prevé presupuestar más de 1,347 millones de pesos

También en el PPEF 2026, se programaron 70 millones de pesos para la operación del nuevo hospital de San Alejandro en Puebla capital, el cual fue demolido por afectaciones en el sismo de septiembre del 2017.

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla, Héctor Sánchez Morales, consideró importante que en el presupuesto del 2026, se destine más dinero a seguridad sobre todo en materia carretera.

Puntualizó que la seguridad es un factor clave para la llegada de inversiones, el desarrollo y crecimiento de los negocios, así como para la generación de empleos.