Productores de cempasúchil en Puebla prevén derrama por 40 millones de pesos por Día de Muertos

Puebla, Pue. En víspera de la temporada del Día de Muertos, los productores de flores en 10 municipios, sobre todo de cempasúchil, prevén una derrama económica de 40 millones de pesos; en total se comercializarán 16,000 toneladas, con un crecimiento del 20% respecto al año anterior.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura (Sader) del estado, Ana Laura Altamirano Pérez, dijo que Atlixco es el mayor productor de todos, por lo que, de la venta total, 22 millones de pesos serán para ese municipio y los 18 millones restantes para las otras nueve localidades.

A nivel nacional, la derrama económica estimada es de 89 millones de pesos. El Estado de México, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, se encuentran entre los principales productores.

Puntualizó que las cosechas de cempasúchilestán listas para invadir el mercado local con el 80% y el resto se colocará en hoteles y tiendas del sur-sureste del país.

Detalló que la distribución es en centrales de abasto y mercados de los estados de Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Guanajuato y Distrito Federal, entre otros.

Estimó que 2,100 familias se dedican a la producción de Cempasúchil, cuya siembra genera 6,000 empleos directos e indirectos.

Comentó que el costo del rollo de la flor amarilla en este 2025 oscilará entre 120 y 130 pesos en mercados y centrales de abasto.

Agregó que también desde hace cinco años iniciaron con la venta de flor en maceta, la cual cultivan en viveros, generando entre 100,000 y 120,000 unidades, con un costo de 8 a 13 pesos por unidad.

Mencionó que con el apoyo de agrónomos han logrado que a través de invernaderos puedan tener producción de calidad en lugar de hacerlo a cielo abierto, la cual en épocas de lluvias pueden resultas afectadas por la granizada.