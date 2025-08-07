Se perfila aeropuerto de Cancún a superar los 30 millones aéreos que movilizó en 2024

Cancún, QRoo.- El Aeropuerto Internacional de Cancún sigue con tendencia de recuperar e incluso superar el volumen de tráfico aéreo que movilizó en 2024.

Mes con mes la terminal aérea ha acortado la diferencia a la baja que mantuvo al inicio de 2025 respecto del volumen de pasajeros que movilizó el año previo hasta situarse al cierre de julio a sólo 3.7% de alcanzar los niveles del mismo periodo del año previo.

En los primeros siete meses del año, ha movilizado 18.1 millones de pasajeros, contra 18.7 millones del mismo periodo de 2024. El diferencial a la baja de 3.7% es el menor en lo que va del año, luego de que en febrero de 2025 la caída respecto del primero bimestre del año previo alcanzó su punto más alto con 7.2%.

Esta tendencia ha sido ininterrumpida desde marzo de este año, hilando desde entonces cuatro meses en que se acorta cada vez más el volumen de pasajeros en comparación con el año previo.

Mientras en enero de este año la terminal arrancó con -5% en tráfico total de pasajeros respecto del primer mes de 2024, para febrero la caída creció hasta -7.2%; en marzo el diferencial fue de -6.2; abril -5%, mayo -4.8%, junio -4.7% y en julio bajó más hasta 3.7%.

Tan sólo durante el mes de julio pasado, el Aeropuerto Internacional de Cancún registró un total de 2 millones 631, 540 pasajeros, lo que representó un crecimiento del 2.1% respecto al mismo mes de 2024.

En caso de mantener el mismo ritmo de recuperación, la terminal aérea de Cancún estaría igualando los niveles de tráfico aéreo de 2024 en octubre de este año, por lo que en el último bimestre de 2025 se podría registrar ya un crecimiento real que superaría los 30 millones de pasajeros de 2024, la segunda cifra más alta en la historia del aeropuerto de Cancún.

Tanto el sector hotelero como las autoridades en materia turística han señalado que el turismo nacional ha sido factor clave para evitar que las ocupaciones descendiesen por debajo del 70% en lo que va del año, y en efecto, los niveles de tráfico reflejan que el volumen de tráfico nacional se ha mantenido muy cercano a los registros de 2024, con 5.7 millones de pasajeros movilizados entre enero y julio de este año, contra 5.8 millones en el mismo periodo de este año.