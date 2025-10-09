Oaxaca estima derrama de 381 millones de pesos durante las celebraciones de Día de Muertos

La Secretaría de Turismo de Oaxaca (Sectur Oaxaca) anunció que, durante la celebración del Día de Muertos se espera la llegada de más de 89,000 visitantes al estado y una derrama económica superior a 381 millones de pesos.

La titular de la dependencia, Saymi Pineda Velasco, destacó que esta cifra representa un incremento de 5.86% en comparación con el 2024.

En este sentido, el gobierno del estado preparó un programa con actividades que se realizarán del 26 de octubre al 3 de noviembre.

Entre ellas destacan el Concurso de Fachadas del Centro Histórico, que se llevará a cabo el 27 de octubre; el 29 de octubre, se realizará la Diverti Muertos; el 30 de octubre tendrá lugar la Verbena Xandú; la Gran Comparsa, programada para el 31 de octubre, y el Concurso de Catrinas.

Asimismo, del 26 de octubre al 3 de noviembre, en el Barrio Mágico de Jalatlaco, se podrá admirar un tapete de arena monumental de 250 metros cuadrados.

También se desarrollará la experiencia “Flores que guían el alma”, un recorrido por los campos de flor de cempasúchil de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonino Castillo Velasco y San Pablo Villa de Mitla, los cuales serán operados por prestadores de servicios turísticos locales.

Finalmente, Pineda Velasco invitó a disfrutar de las tradicionales muerteadas del valle eteco, en municipios como San Agustín Etla, Nazareno Etla, San Pablo Etla y Villa de Etla, así como en Xoxocotlán, Santa María Atzompa y los barrios de Jalatlaco, Xochimilco y El Polvo de Oaxaca de Juárez.

