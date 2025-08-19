Cancún acumula 28 vuelos cancelados de Air Canada tras huelga

Cancún, QRoo.- La aerolínea Air Canada anunció la reanudación de sus vuelos de manera gradual a partir de este 19 de agosto, sin embargo, aún se reportaron seis vuelos cancelados desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún este mismo martes.

Las operaciones aún afectadas por la huelga del sindicato de auxiliares de vuelo fueron tres vuelos de llegada y tres de salida con origen y destino en Toronto, Montreal y Vancouver.

Además, Aeropuertos del Sureste informó que se mantuvo ⁠activo un vuelo de llegada y uno de salida con origen y destino en Toronto, es decir, seis cancelaciones y un vuelo más aún programado con normalidad este martes.

Con los seis vuelos de este martes, sumaron ya 28 los vuelos cancelados entre el viernes 15 y este 19 de agosto desde y hacia Cancún.

El lunes 18 se reportaron tres llegadas y tres salidas canceladas; una desde y hacia Montreal y dos más desde y hacia Toronto.

El viernes 15 se canceló sólo una llegada y una salida desde Montreal.

Un día después, la afectación fue de tres llegadas y tres salidas canceladas: una desde y hacia Montreal y dos más desde y hacia Toronto.

Mientras que el domingo pasado se cancelaron cuatro llegadas y cuatro salidas; una desde y hacia Montreal, una más desde y hacia Vancouver y ⁠dos más desde y hacia Toronto.