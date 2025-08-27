Material escolar se encarece en Querétaro durante la primera quincena de agosto

Querétaro, Qro. Durante la primera quincena de agosto se encareció el material escolar en la entidad, cuyos precios registraron un aumento quincenal de 4.64% conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Respecto a un año atrás, el precio de los materiales escolares incrementó 8.24% en el último año, duplicó la inflación general anual de Querétaro que fue de 3.89% en esa quincena.

En la entidad el precio de los materiales escolares aumentó más que a nivel nacional, debido a que ese rubro registró un alza anual de apenas 2.11% en el país, incluso la variación quincenal bajó (-0.97 por ciento).

De acuerdo con el INPC, el rubro de educación presentó un aumento de 5.26%, a tasa anual, en la primera mitad del octavo mes; en tanto, la educación privada tuvo una variación de 5.08 por ciento.

Los artículos de educación -que incluye al material escolar y a los libros- presentaron una inflación anual de 6.41% en la quincena de referencia; en particular, los libros registraron un alza de 1.29%, es una variación más moderada si se le compara con el incremento de 8.24% que reportaron los materiales escolares.

Repuntan ventas

La demanda de artículos, con motivo del próximo regreso a clases, se refleja en el aumento de las ventas del sector comercio.

Durante las primeras semanas de agosto los comercios reportaron un alza de 25% en sus ventas respecto al mes previo, no obstante, se prevé un nuevo repunte en esta última semana de agosto, explicó el presidente interino de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

El empresario estimó que este fin de semana las ventas aumenten hasta 45% en el sector, por la víspera del retorno a las aulas.

Con el cierre de agosto concluyen las vacaciones de verano, previendo que el 1 de septiembre inicie el ciclo escolar 2025-2026.

“Se espera que esta semana y, sobre todo este fin de semana, aumenten (las ventas) hasta 45% porque la siguiente semana regresan todos los niños a clases; entonces, se espera hasta 45% este fin de semana”, expresó.

De acuerdo con el dirigente de la cámara, el gasto promedio para adquirir útiles escolares ronda entre 800 y 980 pesos; además de un ticket promedio de 930 pesos en la compra de calzado (tanto formal como deportivo); sin embargo, precisó que los montos varían de acuerdo con las solicitudes de cada institución académica.

En las escuelas privadas, añadió, se suma un gasto de entre 6,000 y 8,000 pesos debido a los requerimientos de libros especiales, de inglés u otras materias.