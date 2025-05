Layda Sansores responde a polémica sobre MrBeast: El video impulsa el turismo, no afecta el patrimonio

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, respondió a las críticas emitidas por la secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, tras la difusión del video del youtuber MrBeast, quien grabó en la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche.

En sus redes sociales, Sansores defendió la producción del video titulado "Exploré templos de dos mil años de antigüedad", el cual acumula más de 56 millones de visualizaciones en solo cuatro días.

"Si existe alguna inconformidad por parte de la Secretaría de Cultura, les solicitamos dirigir sus inquietudes al gobierno del estado de Campeche, ya que asumimos la responsabilidad de mostrar al mundo la riqueza cultural y natural que nos define", expresó Sansores.

Promoción global sin costo para el estado

La mandataria estatal subrayó que la visita de MrBeast generó una derrama económica directa en las comunidades locales y un alcance turístico global, sin que se realizara pago alguno por dicha promoción.

"El equipo de MrBeast siempre actuó con absoluta responsabilidad y respeto en el cuidado de nuestra riqueza ancestral", afirmó.

Sansores insistió en que todos los trámites legales fueron gestionados y aprobados por las instancias correspondientes.

"Todos los permisos y procedimientos legales fueron tramitados y autorizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien estuvo pendiente durante la filmación, al igual que la Secretaría de Turismo de México y el gobierno del estado de Campeche", puntualizó.

Rechazo a posibles sanciones

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la gobernadora lamentó que la Secretaría de Cultura considere sancionar la producción, y manifestó sorpresa ante la posibilidad de una demanda contra el youtuber.

"Lamento profundamente que no se ponderen los beneficios para Campeche. Este video representa una enorme publicidad para el estado, con más de 56 millones de vistas en solo 4 días", escribió Sansores. "Me sorprende que la Secretaría de Cultura quiera sancionar la producción por sus adaptaciones para un público juvenil e infantil internacional, las cuales son características típicas de la literatura visual. Estas adaptaciones no violan la ley vigente ni ponen en riesgo el patrimonio arqueológico nacional".

Las declaraciones de la gobernadora se dieron después de que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, advirtiera sobre sanciones por presuntas irregularidades durante la grabación del video, al considerar que ciertas adaptaciones narrativas podrían afectar la integridad simbólica del sitio arqueológico.

La Secretaría no ha confirmado aún si procederá legalmente contra el creador de contenido, aunque se mantiene firme en su postura de revisar el caso.

MrBeast agradece apoyo institucional

El video que generó la controversia, titulado "Sobreviví 100 horas en un templo antiguo", fue publicado el 10 de mayo y muestra al influencer estadounidense descendiendo desde un helicóptero hacia una pirámide en Calakmul, recorriendo la Estructura II y acampando en la zona. También se le observa sobrevolando el templo de Kukulkán en Chichén Itzá con un dron.

En la descripción del video en YouTube, MrBeast agradeció públicamente al INAH, al gobierno estatal de Campeche y a la gobernadora Sansores:

"Agradecimientos especiales a: La gobernadora de Campeche, Layda Sansores y la secretaria nacional de turismo, Josefina Rodríguez. Gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Zona Arqueológica de Calakmul, Balamcanché y Chichén Itzá, MÉXICO. ‘Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia’”, se lee en la publicación.