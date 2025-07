En Jalisco crecen proyectos en cadenas productivas de compañías americanas: AMCHAM

Guadalajara, Jal. La incertidumbre que genera la política arancelaria de Donald Trump, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mantiene detenidos algunos proyectos de inversión a Jalisco pero ninguno ha sido cancelado, dijo a El Economista, el presidente del capítulo Guadalajara de la American Chamber of Commerce (AMCHAM), Ernesto Sánchez Proal.

Detalló que, incluso, los proyectos ligados a cadenas productivas de grandes compañías estadounidenses afiliadas a AMCHAM, en el sector electrónico y la inteligencia artificial, han crecido "significativamente" su demanda.

"Hemos visto, por ejemplo, las órdenes de manufactura para nuestros socios grandes aquí de la industria electrónica, se han mantenido firmes; empresas que están ligadas a las cadenas productivas americanas muy grandes, por ejemplo la industria de la inteligencia artificial, están incrementado significativamente su demanda. No vemos hasta la fecha una afectación tan grande, hemos visto proyectos retrasados pero no cancelados", subrayó Sánchez Proal.

"A pesar de este tema de los aranceles, no se ha detenido el dinamismo de industria, lo que sí se ha detenido son los proyectos nuevos. La industria sigue muy dinámica, hablo de nuestras empresas afiliadas. Sin embargo, los proyectos nuevos no se han anunciado, no se han concretado por todo este tema de incertidumbre respecto a la política comercial de Estados Unidos", enfatizó el dirigente empresarial.

Anticipa renegociación positiva

De acuerdo con el presidente de la American Chamber, la revisión del T-MEC será positiva para los tres países toda vez que, dijo, se trata de un sistema de co-producción.

"La posición de nosotros es que America first no significa America alone; es decir, somos una misma economía, un sistema de co-producción. Esperamos que una vez que concluya la renegociación del T-MEC haya un crecimiento, y los mercados también lo esperan así, por eso, el dólar se ha venido devaluando y por eso el peso se ha revaluado. Si hubiera una expectativa negativa, ya estaríamos en un nivel de devaluación serio. Los mercados, las acciones de las empresas globales de manufactura se han fortalecido", mencionó Ernesto Sánchez.

"Estamos haciendo lo necesario con el gobierno de México y también, American Chamber of Commerce en Estados Unidos, con el gobierno americano, para que esta posición se matice y se entienda el valor del sistema de co-producción", abundó.

Prevé aumento en contenido regional

De acuerdo con el presidente de AMCHAM capítulo Guadalajara, uno de los aspectos importantes en la revisión del T-MEC será el contenido regional y las reglas de origen de componentes importados, con el propósito de ir desacoplando de las cadenas de suministro a países como China.

"Yo creo que hay un elemento importante en el que estamos de acuerdo ambas economías que es el incremento del contenido regional, que ya se planteó. Y también, yo creo que debe haber una revisión de las reglas de origen...Yo creo que deberían irse por ese lado de manera gradual, no de manera inmediata, y ahí podríamos tener una región muy fuerte y, por supuesto, mantener el libre comercio entre los tres países", enfatizó Sánchez Proal.

Afectación arancelaria

Con relación al tema arancelario, el dirigente empresarial advirtió que si Estados Unidos confirma la imposición de un arancel de 30% a los productos mexicanos a partir del próximo primero de agosto, la primera consecuencia para México sería desempleo mientras que para Estados Unidos, el primer efecto sería inflación y, posteriormente, desempleo.

No obstante, anticipó que dicho arancel no se aplicará, al menos no de manera general, y explicó:

"Las razones por las que el presidente Trump ha mantenido estas políticas tienen que ver, primero, con un tema fiscal porque necesita incrementar sus ingresos a través de aranceles, es un impuesto que le cobra a su gente, los aranceles los pagan ellos. Número dos, es esta pretensión de regresar la manufactura a Estados Unidos pero ya se está dando cuenta que no es tan fácil; las cadenas productivas no se pueden mover tan fácilmente; entonces, yo creo que eso es un motivador menor.

Y el tercero, es el usarlo como herramienta de negociación en temas geopolíticos como migración y crimen organizado, que eso sí le está dando resultado", refirió.

De acuerdo con el presidente de AMCHAM, debido a que están aumentando los precios en Estados Unidos y la relocalización de manufacturas en ese país no está dando resultados rápidos, "nosotros pensamos que la imposición de aranceles a México y Canadá no va a ser tan grave y vamos a tener una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio".