IP advierte que próxima gran crisis de salud pública será influenza aviar

Guadalajara, Jal. “La próxima gran crisis para la salud pública va a ser influenza aviar, y eso se puede dar en un año o en 10, pero un día va a venir”, compartió con El Economista, César de Anda Molina, empresario jalisciense del sector avícola y el único no europeo en haber presidido la Comisión Internacional del Huevo (IEG) con sede en Londres.

“Hay que tener mucho cuidado, la próxima gran crisis de salud pública en los años por venir, puede ser emanada de las aves, emanada de las aves migratorias, emanada de los problemas y enfermedades que vienen sumándose uno a otro en diferentes continentes, y ya se demostró que puede haber transmisión de los animales a los humanos. Entonces, grave preocupación es el tema sanitario”, advirtió el también expresidente de la Asociación Norteamericana de Avicultura.

Frente a ello, De Anda Molina pidió a las autoridades federales reforzar con presupuesto al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

“Al Senasica le han quitado muchísimos recursos y me parece una metida de pata porque es un organismo muy respetado aquí en México y en el extranjero, manejado por técnicos, por profesionales de la materia; así que esa sería una propuesta para el gobierno federal, que hubiera mucho más consciencia y presupuesto obviamente para Senasica”, expresó.

César de Anda, actual presidente del Consejo Consultivo para Innovación Crecimiento y Desarrollo Sostenible de Jalisco, explicó las razones por las cuales pronostica que la próxima crisis de salud pública en el mundo será causada por la influenza aviar.

“Hablando en número de cabezas de animales, es la que tiene más millones a nivel mundial, empezando por China; la India está creciendo, y si no hay un programa mundial de bioseguridad, de control sanitario, esto va a empezar a crecer porque los virus son muy inteligentes y mutan, entonces, ya están infectando fuertemente a otras especies animales, pero ya brincaron al humano”, abundó.

“Los organismos internacionales están trabajando en eso, la FAO está totalmente consciente del problema, la Organización Mundial de la Salud Animal también trabajando, los organismos privados como el nuestro que ya es Organización Mundial de la Avicultura, está trabajando con mucho profesionalismo, y los gobiernos tienen que involucrarse; por eso la importancia de Senasica”, enfatizó De Anda.

“Senasica tiene que fortalecerse porque México es grande en el sector agropecuario; entonces, con un presupuesto para investigación y desarrollo, de la mano del sector privado, es una amenaza que se puede contener”, puntualizó.

Potencia agroalimentaria

El empresario avícola de la región de Los Altos destacó que, dado que Jalisco es una potencia agroalimentaria en el país y se encuentra en los primeros lugares de producción de alimentos como leche, cerdo, huevo, berries, hortalizas y frutas de invernadero, entre otros, “desde hace muchos años Jalisco está marcando la pauta” y en el tema sanitario, expresó, la entidad va a la vanguardia.

“Aquí en Jalisco tenemos nuestro propio Senasica estatal que es ASICA, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, lo cual nos hace diferentes, si somos un gigante en el tema de producción agroalimentaria, tenemos que tener del lado del gobierno, nuestra propia agencia de sanidad”, ahondó.

“El mundo está cambiando y lo dice la Organización Mundial de la Salud Animal y la Organización Mundial de la Salud (OMS): One world, one health; un mundo, una salud; si no hay salud en los animales, en las plantas, no hay salud humana, no hay salud pública. Esa es una grave preocupación”, indicó el empresario.

“En el tema sanitario ya lo hemos visto, en la pandemia aquella de la fiebre porcina en el 2008, donde fueron los primeros encierros domésticos, y ahí se demostró que hay una relación entre la salud de los animales y la salud humana. Posteriormente, cuando fue la influenza aviar, aquí en Jalisco principalmente, en el 2012, que también tuvo un impacto muy fuerte, y ahora ya en la época del Covid”, detalló.