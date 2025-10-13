Hoteles de Quintana Roo reciben llaves Michelin

Cancún, QRoo.- Luego de que el pasado 8 de octubre se entregaron los llaves Michelin que distinguen a lo mejor a la hotelería en México, se dio a conocer que 16 hoteles de Quintana Roo recibieron este reconocimiento.

De los 16 premiados, sólo el hotel Esencia de Playa del Carmen alcanzó el máximo galardón con tres estrellas.

Con dos estrellas se distinguió a Banyan Tree Mayakoba; Etéreo, Auberge Resorts Collection; Palmaïa-The House of AïA; Rosewood Mayakoba; Maroma, A Belmond Hotel y Wakax Hacienda; todo en Playa del Carmen. Mientras que con una estrella estrella están tres hoteles en Bacalar: Boca de Agua Bacalar; Casa Hormiga y Our Habitas en Bacalar; Waldorf Astoria en Cancún; Nomade en Holbox; The St. Regis Kanai Resort y Viceroy en PLaya del Carmen, así como Be Tulum Beach & Spa Resort y Milan en Tulum.

La Guía Michelin recomienda hoteles desde su primera edición en 1900, pero hace solo cuatro años iniciaron renovación integral de su selección con bloques de premiación por país, que ya incluyen a México.

Ésta es la segunda edición del reconocimiento de las Llaves Michelin a la hotelería, que en esta ocasión concentró en una ceremonia las distinciones a los mejores establecimientos del mundo, conforme al criterio de sus inspectores que viajan por todo el mundo para conocer diseños, experiencias, atención y calidad.

México obtuvo el reconocimiento para 195 hoteles ubicados en la Ciudad de México, Ensenada, Los Cabos, Puerto Escondido, Puebla, Zihuatanejo, San Miguel Allende, La Paz, Mérida y Puerto Vallarta y el Caribe mexicano.

Los hoteles distinguidos en Bacalar: Boca de Agua, Our Habitas y Casa Hormiga repitieron la distinción que obtuvieron el año pasado. Con este reconocimiento, Bacalar se posiciona a nivel mundial como un referente del turismo sustentable y de alta calidad, con la intensa promoción que significa en sí mismo el reconocimiento de las Llaves Michelin, destacó Josué Osmany Palomo, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Chetumal.

El dirigente destacó a Casa Hormiga, afiliada de la Coparmex, así como a Boca de Agua y Our Habitas Bacalar, por su propuesta de hospitalidad consciente, arquitectura de autor y respeto por el entorno natural.