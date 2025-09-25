Guanajuato se consolida como la quinta economía más importante del país

Con una inversión de 500 millones de pesos, se colocó la primera piedra del Clúster PANAN III, en Silao, Guanajuato, proyecto que permitirá la creación de más de 1,000 empleos directos.

En representación de la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, el Subsecretario de Atracción de Inversiones, Alejandro Hernández Fonseca, destacó que este parque industrial, el tercero que el Grupo Desarrollador ESFO construye en Guanajuato, consolida a la entidad como la quinta economía más importante del país.

“El clúster fortalecerá la oferta inmobiliaria industrial de Silao y Guanajuato. Una inversión como esta tiene un efecto multiplicador, ya que detonará empresas de logística, limpieza, transporte y servicios de alimentos; además, estos parques complementan a los otros grandes desarrollos existentes”, señaló Hernández Fonseca.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, este desarrollo refuerza la certidumbre y competitividad que Guanajuato ofrece a los inversionistas, posicionando al estado como un punto estratégico para capitalizar las oportunidades del nearshoring.

El nuevo clúster ocupará 17 hectáreas y se sumará a los 47 parques industriales ya operativos en 17 municipios del estado, que abarcan una superficie total superior a 7,100 hectáreas, de las cuales 3,650 se encuentran disponibles para nuevos proyectos.

La infraestructura productiva es una ventaja clave de Guanajuato. Hasta el momento, se han consolidado 34 proyectos por más de 2,950 millones de dólares, con la expectativa de generar más de 8,400 empleos durante la actual administración estatal.

El gobierno del estado, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, a través de la Secretaría de Economía, reafirma que Guanajuato continúa consolidándose como un destino atractivo y confiable para nuevas inversiones, manteniendo su compromiso con un crecimiento económico sostenible y la generación de oportunidades para la población local.