Gobierno de Querétaro no ha recibido notificación sobre estatus de inversión de Samsung

Querétaro, Qro. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro no ha recibido una notificación oficial sobre la posible cancelación de un proyecto de inversión que establecería Samsung en la entidad, declaró el titular de la dependencia, Marco Antonio Del Prete Tercero.

Después de que trascendiera el presunto freno del proyecto (difundido por un medio coreano), el secretario estatal aclaró que no cuenta con información que confirme o niegue esa situación.

“Hay que resaltar que es una nota periodística de un medio en Corea, el cual no dudo que tenga su fuente y puedan ellos generarla, sin embargo, por parte nuestra no ha habido una confirmación, una negación de esa nota, por lo cual no podemos hacer una afirmación ni comentar nada al respecto hasta que la empresa no se posicione de manera formal y lo haga con nosotros”, expresó.

Hace un par de semanas, refirió, la dependencia sostuvo una reunión con representantes de la empresa, para abordar temas arancelarios.

Aunque reconoció que el sector privado ha mostrado preocupación respecto a las políticas arancelarias de Estados Unidos, reiteró que no puede confirmar o negar el trascendido relacionado con la empresa de origen surcoreano.

“Tuvimos una reunión hace un par de semanas con la empresa, viendo un tema arancelario, el tema de impuestos que estaban tratando de conciliar con la autoridad fiscal, entonces, estamos en acercamiento. (…) Insisto yo no puedo confirmar o negar una información que no me ha sido notificada de manera personal y no me puedo basar en una nota periodística por más fidedigna que pudiera ser”, reiteró.

Sin embargo, el titular de la Sedesu afirmó que Samsung adquirió un predio en la entidad y tramitaron la solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente a un proyecto de ampliación para producir refrigeradores.

“Es la empresa la que tienen que pronunciarse, sabíamos que había una inversión, que hay un predio que adquirieron, sabíamos que hay un proceso de solicitud de impacto ambiental que a nosotros compete, ¿Cuál es el proceso? Ellos son los que tienen que avisar, porque la nota habla de unos sensores que yo no tenía conocimiento que iban a ser sensores, yo sabía que iba a ser una ampliación de una planta de refrigeradores, por ejemplo, por eso yo no puedo ni ratificar ni desmentir ninguna versión periodística porque no coincide con lo que yo tengo”, dijo.

En caso de que se confirme la suspensión del proyecto, dijo, no habría sido provocado por una causa local, ni por el ecosistema empresarial de Querétaro, sino por factores externos al ámbito estatal y nacional.

“Son cosas que salen de nuestro control como puede ser el mercado chino de llantas, ahí no podemos controlarlo porque existe la tecnología en materia de fabricación, por ejemplo, en el caso de Michelin fue una situación de mercado”, manifestó.

Empresas analizan escenarios

El secretario estatal descartó que haya empresas que estén frenando inversiones, sin embargo, comentó que están analizando los posibles escenarios debido a los ajustes arancelarios de Estados Unidos.

Por ahora, dijo, hay certidumbre debido a que se está respetando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Añadió que la entidad sigue siendo un destino atractivo para la inversión, pues a pesar del entorno internacional siguen confirmándose proyectos.

En el primer semestre del año se han concretado 27 proyectos de inversión en la entidad. La Sedesu cuenta con una cartera de 50 proyectos que, en caso de concretarse, representaría casi 90,000 millones de pesos.