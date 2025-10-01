Gobierno de México busca, otra vez, comprar Calica a la estadounidense Vulcan Materials

Cancún, QRoo.- Pese a que en su momento Andrés Manuel López Obrador fracasó en su intento de comprar el banco de material Calica en Playa del Carmen, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que están de nuevo en negociaciones con la empresa propietaria, la estadounidense Vulcan Materials Company, para comprarles no sólo la mina sino el Puerto Punta Venado.

En su conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que analizan sobre qué uso debe dársele a esta mina a cielo abierto clausurada por el expresidente López Obrador:

“Se está tratando de llegar a un acuerdo, ¿en qué sentido? Ellos tienen el puerto y la mina en Playa del Carmen, a través de la mina sacaban material para exportarlo a Estados Unidos. El presidente López Obrador, debido a que habían violentado el impacto ambiental y estaban explotando más de lo que se les había autorizado, decide —porque no hay un acuerdo en ese momento— decretar Área Natural Protegida esta zona, de tal manera que se impide que se siga explotando.

“Entonces, ¿qué está sobre la mesa y se está analizando?

Número uno, que esta zona en donde explotaban, que es de su propiedad, pudiera utilizarse para otro uso; por ejemplo, turismo de bajo impacto.

Se está analizando, digamos, ya en el extremo, cuánto costaría comprarles el terreno y el puerto o la concesión del puerto”, expuso la mandataria.

Antecedente

Apenas el pasado 25 de junio de 2024, Vulcan Materials emitió un posicionamiento respecto del conflicto con el gobierno mexicano en el que rechazó en definitiva el ofrecimiento de compra de la mina Calica en Playa del Carmen, al considerar que la propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador “subvalora sustancialmente” sus activos de piedra caliza y el puerto Punta Venado.

La empresa se dijo víctima de “amenazas políticas, abusos de autoridad y falsas acusaciones” por parte del gobierno mexicano para tratar de justificar la conversión sus terrenos en Playa del Carmen en una Área Natural Protegida”.

Incluso señalaron que el plan anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir la mina Calica en un espacio turístico no tendría ningún beneficio para la población, “sino para fines privados de turismo comercial y operaciones de grandes cruceros, así como actividades navales", y sentenciaron: "no aceptaremos esta expropiación ilegal de nuestras inversiones”.

AMLO pretendía llegar a un acuerdo de compra sobre las 2,400 hectáreas que esta empresa posee en Playa del Carmen a través de su filial Calica.

Estas negociaciones implicaban pausar el proceso de declaratoria de Área Natural Protegida de esa superficie de tierra, lo cual se anunció como una medida para impedir que se continuase con la actividad extractiva que Calica realizaba en estos terrenos para exportar material de construcción a Estados Unidos, lo cual finalmente sí se cumplió, pues hoy Calica forma parte de una reserva natural declarada horas antes de que concluyese el mandato de López Obrador.

La propuesta de compra sobre las 2,400 hectáreas que la empresa posee en Playa del Carmen ascendía a los 6,500 millones de pesos.

Con esto el gobierno mexicano buscaba al mismo tiempo finiquitar el litigio internacional que Vulcan Materials entabló contra el gobierno mexicano en las instancias de resolución de controversias, en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mediante el cual reclama un pago indemnizatorio por 1,900 millones de dólares.