Empresarios y autoridades de Jalisco urgen priorizar la vía férrea de carga a Aguascalientes

Guadalajara, Jal. Para aumentar la competitividad de Jalisco, agilizar las mercancías que salen del puerto de Manzanillo y mitigar el congestionamiento vial en el ingreso sur a la zona metropolitana de Guadalajara, autoridades e iniciativa privada urgen al gobierno federal priorizar el tramo del ferrocarril de carga entre el corredor industrial de El Salto y Aguascalientes.

"Me parece absurdo que de toda esa cantidad de carga que llega al puerto de Manzanillo, menos del 12% se va por transporte ferroviario, cuando tendría que ser uno de los principales temas de movimiento (de carga)", afirmó el coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, Mauro Garza Marín.

El tramo ferroviario Guadalajara-Encarnación de Díaz-Aguascalientes, fue uno de los seis proyectos estratégicos que el gobernador Pablo Lemus, presentó al gobierno federal durante el Foro de Consulta Ciudadana para el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 en materia de infraestructura.

"Se ha acariciado ese proyecto por 30 o 40 años, que es poder contar con la conexión de El Salto hacia Aguascalientes, y no obligar a que vayan hacia Irapuato y en Irapuato hacer transbordo lo cual representa altísimos costos y además tiempo, que también el tiempo se traduce en dinero", subrayó el coordinador del gabinete económico.

"Lo hemos comentado directamente con la presidencia de la República que está analizando ese proyecto; sabemos que tienen una cartera importante de proyectos de transporte de pasajeros , pero también sabemos que el tren de carga es fundamental para el desarrollo y la competitividad de un país", expresó Mauro Garza.

Menor tiempo y distancia

Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros, comentó a El Economista que actualmente, para llevar la mercancía en tren desde El Castillo, en El Salto hacia Aguascalientes, y de ahí subir al Norte de la República, el trayecto en carretera son 487 kilómetros, mientras que, con un tramo ferroviario directo de El Castillo a Encarnación de Díaz, reduciría la distancia a solo 188 kilómetros.

"El promedio de velocidad en el viaje, que es de 23 kilómetros por hora (en carretera), aumentaría a 56 kilómetros por hora; entonces, imagínate lo que representa en tiempo y costos, es una diferencia enorme; recordemos que mucha de esa mercancía llega de la costa, de Manzanillo, y también que se produce aquí mismo, entonces, la construcción de esa vía férrea representa una oportunidad enorme para el sector de comercio exterior y para todos los sectores productivos", subrayó Landeros Volquarts.

"Es absurdo que en un país con alta competitividad, que sea tan bajo el porcentaje de carga que se mueve por transporte ferroviario; y obviamente, el porcentaje es muy bajo porque es ineficiente en cuanto a los tiempos. Si tuviéramos una conexión directa sería mucho más eficiente y muchas de las empresas optarían por el ferrocarril", abundó el coordinador del gabinete económico de Jalisco.

Menor presión a Manzanillo

De acuerdo con Mauro Garza, de toda la mercancía que llega al puerto de Manzanillo, solo 27% tiene como destino final el estado de Jalisco, mientras que el resto, solo está de paso.

"Si tuviéramos un transporte ferroviario de carga eficiente, ese 80% que no va a nuestro estado, pudiera pasar por ferrocarril y disminuir los problemas viales que hoy nos está ocasionando", enfatizó.

Al respecto, el presidente de la Comisión del Hub Logístico, perteneciente al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Luis Aguirre Lang, indicó que "la infraestructura de movilidad y multimodal para el desarrollo regional y de nuestro estado, es de vital importancia. El contar con esta conexión férrea directamente con Ferromex por parte del estado de Jalisco hacia Aguascalientes, representa una ventaja competitiva muy importante para la región Occidente, para el desfogue de carga marítima que proviene de Manzanillo".

Añadió que "si pudiéramos conectar Aguascalientes con toda la industria automotriz que ahí se aloja y que también pudiera hacer uso de esa conexión, sería muy ventajosa ya que el transporte ferroviario es el más barato junto con el transporte marítimo. Definitivamente la inversión de esa conectividad ferroviaria para Jalisco y para toda la región Occidente, sería de gran utilidad y una ventaja competitiva para la región", puntualizó.

Competitividad regional

El presidente de Comce Occidente, expresó que este proyecto debería tener prioridad ya que garantiza una mejora en la competitividad en toda la región.

"Un tipo de transporte, que es súper necesario para alcanzar competitividad en México que es el ferroviario. Si en esta administración se habla de que quieren impulsar el tema ferroviario, es una gran oportunidad de demostrarlo; no nada más es un tema de Jalisco, es de todo el Occidente de México, y va a beneficiarle a México en general", ahondó el líder de los exportadores en la entidad.

"Ayudaría a agilizar las mercancías de Manzanillo y a bajar los costos; eso es lo más importante, bajas los costos porque acortas distancia y aumentas la velocidad".

Landeros Volquarts mencionó que hacia el año 2014, se calculaba que dicha obra requería una inversión de 4,000 millones de pesos, y ya había registraba un avance importante en la Secretaría de Hacienda del gobierno federal.