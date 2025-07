Emprendedores de Querétaro podrán acceder a capital semilla

Querétaro, Qro. El Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI) lanzó la convocatoria para la segunda edición del programa Capital Semilla Coppel Emprender, enfocado en emprendedores locales.

Las personas interesadas en participar en el programa podrán acceder a una serie de capacitaciones y apoyos de hasta 8,000 pesos para equipamiento, explicó el director del IQEI, Adolfo de la Isla Espinoza.

La convocatoria, que está dirigida a emprendedores mayores de edad, estará abierta del 10 de julio al 30 de diciembre; los interesados podrán registrarse en la página oficial del instituto.

Enseguida accederán a la plataforma Coppel Emprende donde encontrarán 91 lecciones de capacitación; a partir de la lección 41 están posibilitados para solicitar el capital semilla.

“(A través de las lecciones) podrán acceder a diferentes temas de innovación, finanzas, aspectos legales, cuestiones de liderazgo, marketing digitalización que -en el día a día de los emprendedores, ya cuando estamos en el negocio- son algunos de los temas que nos hace falta poder nutrir y complementar para que nuestro negocio pueda ser un caso de éxito”, pronunció.

Se prevé dispersar una bolsa que es resultado de una aportación tripartita de 500,000 pesos por cada instancia. A través de esta iniciativa se ha beneficiado a negocios de alimentos, prestadores de servicios, etcétera.

Durante la edición 2024, el programa fue operado por medio de Fundación Merced y a través de Fundación Coppel se brindó el equipamiento en especie, puntualizó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero.

Ese año, añadió, se brindaron 107 apoyos a emprendedores entre equipamiento y apoyos en especie. En este contexto destacó que en mayo de este año el IQEI cumplió dos años de actividad.

“Muchos de estos proyectos pueden después sumarse al programa de apoyo a la economía familiar. Es un seguimiento no de una sola vez, no de sólo este proyecto, (…) se vincula a pequeños empresarios. El concepto de capital semilla no busca un reembolso, lo que busca es detonar una empresa”, expresó.

El director ejecutivo de Fundación Merced Querétaro, Jorge Machado Cota, destacó que por medio de esta iniciativa buscan acercarse a microempresarios y a emprendedores, para que fortalezcan sus capacidades y mejoren la economía de sus negocios.

Unidades económicas

El Censo Económico (CE) 2024 contabilizó 97,380 unidades económicas que operaban en Querétaro en el 2023, expone el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El segmento de microempresa (que emplea de 0 a 10 personas) representa 92.9% de las unidades económicas, 6.7% son pymes (de 11 a 250 personas) y 0.4% son grandes empresas (más de 250 personas).