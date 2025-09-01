Elite Last Mile acelera inversión en Jalisco y otras regiones del país

Guadalajara, Jal. Con más de 8,000 millones de pesos de inversión y 24 parques industriales que se traducen en 1.1 millones de metros cuadrados de desarrollo industrial, el grupo jalisciense Elite Last Mile Industrial Parks, se alista para seguir construyendo instalaciones industriales tanto en Jalisco como en otros polos de desarrollo en el país.

Luis Montes de Oca, socio fundador de Elite, indicó que el crecimiento que ha tenido el grupo en cinco años y medio, ha sido posible gracias a que México y en particular, Jalisco, cuentan con un ecosistema maduro, así como condiciones óptimas para la atracción de inversiones.

"Cuando nace este proyecto, teníamos la idea de hacer un parque cada año durante los primeros cinco años, lo cual ya era titánico y era todo un reto; y hoy, a casi seis años, contamos con 19 parques operando y cinco más a punto de inaugurarse; ha sido mucho trabajo, ha sido mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero ha valido la pena", expresó Montes de Oca, en el marco de la celebración del aniversario 5.5 de Elite.

"El crecimiento que nos ha sorprendido es resultado de un ecosistema maduro; es decir, en nuestro México, realmente somos un oasis para las inversiones por nuestra ubicación geográfica, cerca de nuestro vecino del Norte, nuestros tratados comerciales, somos uno de los países con más tratados comerciales en el mundo y específicamente, hablando de Jalisco, nuestra ubicación geográfica es estratégica, somos prácticamente la puerta de Asia, somos el centro del país, somos la conexión con el corredor más importante del Bajío que inicia en León y termina en Querétaro, y prácticamente en el Estado de México", abundó.

A cinco años y medio de su creación, la compañía jalisciense cuenta con 24 parques industriales de última milla en nueve municipios, cinco ciudades y cuatro estados de la República: Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Baja California Sur.

Proyectan expansión

Por su parte, Sergio O'Farrill, socio fundador de Elite, anticipó que la compañía construirá nuevos parques de última milla en el área metropolitana de Guadalajara, en Puerto Vallarta y en Monterrey.

"En el estado de Jalisco, además de los 24 ya tenemos otra tierra comprometida y son proyectos nuevos que es en la zona del aeropuerto, en la zona de El Salto y en la zona de Periférico Sur, adicional a otra segunda etapa que ya tenemos visualizada en Monterrey, la segunda etapa de Puerto Vallarta; es por lo pronto, lo que tenemos ya cerrado y en puerta", detalló.

Los parques industriales de última milla tienen como características principales su ubicación estratégica, tanto para las entregas al consumidor final, como para la instalación de proveedores de grandes compañías, por lo que cuentan con naves pequeñas desde los 1,000 metros cuadrados.