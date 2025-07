Por desconocimiento, empresas resultan involucradas en delitos de hidrocarburos: Vicer Oil & Gas

Guadalajara, Jal. Debido al desconocimiento que existe sobre el marco normativo que surgió con las reformas estructurales en materia de hidrocarburos hace más de diez años, empresarios de sectores tan diversos como el alimenticio, la construcción, transporte y hasta tlapalerías, se han visto involucrados en delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos, afirmó Carlos Sarabia Díaz, CEO de Vicer Oil & Gas, empresa verificadora y certificadora de hidrocarburos y derivados de petróleo.

"Surgió en el 2016 la oportunidad de que particulares, empresas y empresarios, pudieran participar en la cadena de suministro de los energéticos, no solo los combustibles. Nació todo un marco normativo que le permitió a los actores como importadores, transportistas, expendedores, almacenadores y todo el clúster que gira en torno a la cadena de suministro de la energía, jugar un rol más activo y dinámico en la actividad económica del país", detalló el especialista.

Con esas nuevas actividades, abundó, surgieron también nuevas obligaciones y nuevas áreas de revisión por parte de las autoridades.

"Ahora tenemos todo un marco complejo de regulaciones en donde, dejar de cumplir con una sola obligación como presentar un informe, puede llevarte a que te consignen en una carpeta de investigación como si estuvieras participando organizadamente en la delincuencia del combustible, así de delicado es el tema", expresó el también director del grupo NEXEN E-Logistics.

Jornada de capacitación fiscal

Al participar en la Jornada de Capacitación Fiscal con los contadores y representantes legales de las empresas afiliadas al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), el experto en comercio exterior y en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la tributación, expuso algunos de los casos de empresas que, por desconocimiento, están siendo señaladas por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos.

"Yo soy un empresario común y corriente que tengo 15 a 20 camiones, me va muy bien y compro otros 15 o 20, y cuando menos pensé, ya tenía obligaciones en materia de hidrocarburos. Aunque seas transportista, pero como consumes ya una cantidad X, ya tienes todas las obligaciones de los que venden combustible, y si no cumples con esas obligaciones, entendemos que además de las violaciones a las disposiciones tributarias, que no puedes deducir el gasto de combustible, estás cometiendo un delito; y es un delito de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, o sea, donde vas a la cárcel mientras investigan, junto con el contrabando y otros más", explicó Sarabia Díaz.

Aplica a todos los sectores económicos

Precisó que las empresas que tienen flotillas de vehículos para el transporte de sus mercancías, tienen la obligación de cumplir con reportes, controles y certificaciones sobre su consumo de combustible.

"Desde una tlapalería que haya facturado 50 litros de gasolina y lo detectó el SAT, puede tener problemas porque hay permisos que se necesitan para vender", dijo, por su parte, Ignacio Contreras, director de Vicer Oil & Gas.

"La resolución miscelánea fiscal 2025 habla de que todo aquel usuario de combustibles, que consume combustibles arriba de 75,714 litros en líquido, les aplica, tengan o no tengan permiso. Hasta el año 2024 la regulación decía que al amparo de un permiso de la Comisión Reguladora de Energía; este año se elimina esa parte, por eso estamos aquí, porque hay empresas que consumen esas cantidades y que no sabían", subrayó.

Contreras Andrade sostuvo que en Jalisco hay empresas lecheras, dulceras, tequileras, de transporte público y hasta hoteles que consumen esa cantidad de combustible al año y que desconocen que deben reportarlo, al igual que todo el sector industrial que opera con gas natural.

Unidad de inspección

Vicer Oil & Gas es una unidad de inspección que funge como una especie de árbitro independiente para verificar que las empresas cumplan la norma. La actuación de dichas unidades, comentó Sarabia, está contemplada en la Ley de Infraestructura de la Calidad que sustituyó a la de Metrología y Normalización.

"Somos unidad de inspección para ciertas normas; en el caso de combustibles, son 12 servicios los que se prestan", precisó el CEO de la compañía.