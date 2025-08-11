Nuevo León completó la adquisición de 22 vagones para Metrorrey

Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó tres nuevos trenes para la Línea 1 del Metrorrey en la estación Talleres, con lo que se completa la adquisición de 22 unidades. La inversión total fue de 1,000 millones de pesos, con el objetivo de renovar por completo el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey rumbo al Mundial FIFA 2026.

“La invitación es para que todos nos pongamos la meta de que cada quien en su cancha, en su casa, en su carro, en su trinchera, (participe) estos siete meses para ser la mejor sede del Mundial. Si llegan extranjeros, se van a subir a trenes nuevos con internet”, resaltó.

“Si vienen paisanos, --imaginen todos los que van a venir de Texas--, que vean carreteras nuevas, seguras, de concreto, gratuitas, y los que somos de aquí (seremos) los principales beneficiados porque vamos a tener todo nuevo”, señaló García Sepúlveda.

En ese contexto se proyecta que también estén listas las nuevas Líneas del Metro, los 4,000 nuevos camiones de transporte urbano, 400 unidades de Transmetro, las nuevas carreteras, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monterrey, la aduana y demás proyectos rumbo a la Copa, aseguró el mandatario estatal.

Por su parte, Abraham Vargas Molina, director general de Metrorrey, enfatizó que los trenes MM-25 cuentan con la mejor tecnología, y fueron entregados en tiempo récord, mismos que darán servicio a más de 200,000 usuarios.

“Estos son los últimos tres trenes de los 22 que fueron adquiridos para renovar la flota de la Línea 1. Es un hecho histórico porque por primera vez en la historia de Metrorrey se adquieren trenes no asociados a la construcción de una nueva línea”, precisó.

Posteriormente, el gobernador realizó una supervisión de las tres unidades MM-25 y efectuó un recorrido a bordo de la línea 1.

Las unidades que entraron en servicio llegaron el pasado 1 de agosto, las cuales concluyeron sus pruebas satisfactoriamente. Cuentan con cámaras, Wi-Fi y aire acondicionado, cada vagón tiene un aforo para 300 personas, su finalidad es ampliar la capacidad de transporte de la Línea 1 del Metro.

En 2023, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey adquirió cuatro vagones y en 2024 adjudicó la licitación pública para otros 18 vehículos con las mismas características.

Como se recordará, la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive Co., LTD., ganó la licitación para la compra de 18 trenes dobles articulados.