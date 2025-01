Contadores de Querétaro analizan cambios fiscales del 2025

Querétaro, Qro. Con los ajustes que plantea la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 se prevén especificaciones que, en algunos casos, demandarán un mayor nivel de especialización para las compañías, principalmente para las microempresas, explicó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ), Rafael Martín Rivera Ramírez.

Si bien no se anunció una reforma fiscal como tal, precisó, para el ejercicio fiscal 2025 existen cambios importantes que se plantearon en la resolución, la cual define reglas o ajustes en la materia.

Este proceso, dijo, implica ajustes en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ajustes a las reglas de contabilidad electrónica, cambios en materia de seguridad social, entre otros.

El especialista ahondó que se generaron reglas claras relacionadas con el Régimen Simplificado de Confianza, así como en materia de criterios no vinculativos.

“¿Qué son criterios no vinculativos? Son criterios que, si bien no están prohibidos por ley, la autoridad fiscal mexicana que es el SAT te dice: si los haces están indebidos; nos especificaron ciertos criterios no vinculativos, nos están especificando ya los formatos más claros para declaración anual y una cosa que se llama ISSIF que es declaración informativa sobre la situación fiscal de las compañías”, apuntó.

Para el ejercicio fiscal 2025, precisó, la autoridad fiscal hizo acotaciones relacionadas con los CFDI, son ajustes en los cuales las empresas deben especializarse para emitir sus facturas.

“Algo también muy importante que precisó la autoridad en la resolución son los CFDI que son los comprobantes fiscales digitales por internet. Aquí especificamos el uso, el método y la forma de pago, entonces, hay unos conceptos que dicen: se paga en una sola exhibición, que es un método PUE (Pago en Una sola Exhibición) o un método PPD (Pago en Parcialidades o Diferido), es ahí donde se originan las principales diferencias, entonces, ¿qué conlleva esto? A que muchas compañías o las microempresas se tengan que especializar para poder emitir una factura, porque es ahí donde surgen las diferencias principales”, apuntó.

En tanto, agregó, ha habido avances en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el marco del foro de análisis Reformas fiscales, laborales y de seguridad social 2025 que realizó el CCPQ, el experto ejemplificó que la emisión de cartas invitación que emite el SAT a los contribuyentes son generadas por sistemas de IA.

“Aquí el SAT está enfocado tanto a contribuyentes, personas físicas y personas morales, es un poquito más complicado el tema de personas morales porque es más completo en la parte de que tenemos que llevar un tema que se conoce como contabilidad electrónica. (…) La autoridad cada vez ha ido más enfocada hacia la inteligencia artificial que eso es muy importante, (…), esas cartas invitación ¿quién las está generando?, la Inteligencia Artificial a través de ciertos robots”, expuso.

En este contexto, el 30 de diciembre del 2024 el gobierno federal publicó la resolución miscelánea fiscal para 2025.

En tanto, el SAT presentó su Plan Maestro 2025 que incluye acciones para alcanzar la meta de recaudación de 5.3 billones de pesos durante este año, sin crear o aumentar impuestos, así como promover una cultura cívica contributiva, informó el SAT. El plan está basado en tres ejes: atención al contribuyente, acompañamiento al contribuyente cumplido y fiscalización contra la evasión y el contrabando.