Comercio queretano atraviesa un complejo escenario: Cámara de Comercio de Querétaro

Querétaro, Qro. El primer semestre del año ha sido complejo para el sector comercio que registra niveles de crecimiento inferiores a los esperados; además, los negocios que proveen a empresas industriales, enfrentan una extensión de los plazos de crédito, en algunos casos han pasado desde 30 hasta 180 días.

En vísperas de que finalice la primera mitad del año, el comercio local acumula un crecimiento económico de entre 2.3 y 2.7%, son variaciones que están por debajo del año anterior, no obstante, se trata de un comportamiento que supera la tendencia nacional, explicó la presidenta de la Cámara de Comercio de Querétaro, Lorena Muñoz Altamira.

En particular, el primer cuarto del año fue el periodo más difícil a causa de la incertidumbre que generó el cambio de gobierno en Estados Unidos y el curso que tomarían las políticas arancelarias del principal socio de México, impactando las proyecciones de las empresas.

“Este primer semestre ha sido complejo, sabíamos desde finales del año pasado que la toma de protesta del presidente (Donald) Trump iba a generar mucho movimiento en términos macroeconómicos y economía internacional, no fue la excepción. Los primeros tres meses fueron muy duros, hubo mucha suspensión en términos económicos, (…) había poca movilidad de ventas, todas las proyecciones que teníamos las empresas empezamos a voltearlas a un escenario mucho más cauteloso”, compartió.

Para el segundo trimestre del año las condiciones han mejorado y aumentaron las ventas, aunque siguen inmersos en un difícil escenario.

“Empezamos a ver un poco de movilidad con respecto a las ventas que se estaban generando, hay mejor movimiento en el segundo trimestre; sin embargo, las condiciones económicas nacionales siguen siendo complejas, me parece que el crecimiento a nivel nacional ronda entre 0.3 y 0.7%, (…), lo cual es un crecimiento nulo, nos deja ver que todavía hay mucha incertidumbre en el mercado comercial”, analizó.

A esta perspectiva sumó las presiones que genera el aumento de la inflación: en mayo incrementó 0.28% respecto al mes previo, quedando en una inflación general anual de 4.42% a nivel nacional, de acuerdo con datos del Inegi.

La empresaria pronosticó que el segundo semestre sea positivo y haya más certeza para las empresas industriales, comerciales y prestadores de servicios; aunque reconoció que es probable que no cierren 2025 conforme a las proyecciones iniciales, pero estimó que el segundo semestre sea mejor.

Aplazamiento de créditos

Las empresas del sector comercio y servicios también padecen el aplazamiento de los periodos de crédito, los cuales pactan a través de contratos con empresas industriales que, ante la coyuntura e inestabilidad global, han comenzado a extender los periodos de 30 días a 60 días, incluso hasta 120 o 180 días. Esta condición afecta sobre todo a las pequeñas empresas. Alrededor de 600 socios de la cámara están en esas circunstancias.

“Las pequeñas y medianas empresas normalmente trabajan con crédito con empresas más grandes, no necesariamente todas tienen que ser transnacionales también hay nacionales, es una práctica no dicha y no escrita: que el sector comercial ofrece de entrada 30 días de crédito a muchas de las empresas y a muchos de sus clientes, sin embargo, ante esta inestabilidad de los mercados internacionales muchas de estas empresas transnacionales empezaron a crecer estos créditos”, explicó.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Querétaro hizo un llamado a las compañías para que acuerden créditos con plazos benéficos para todo el ecosistema empresarial.

En ese sentido, la cámara anunció la primera edición de Open Day, un encuentro de negocios que se llevará a cabo el 26 de junio, tendrán sesiones de networking y una oferta financiera para capitalizarse.