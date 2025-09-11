Comce-Sur prevé misiones comerciales para Europa y California a partir de octubre

Puebla, Pue. Afiliados al Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce-Sur), asistirán en misiones diferentes a Europa y California, para octubre y noviembre próximo, con el fin de ampliar y establecer contactos comerciales para la introducción sus productos.

Aunque no se detalló cuántos empresarios participarán en estas misiones, el organismo que representa a las entidades Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, explicó que la mejor forma de ampliar la influencia de los productos nacionales, tras un estudio de mercado, es con el acceso directo a potenciales socios comerciales e inversionistas.

Por ello, Antar Mendoza, presidente del Comce-Sur, dijo que programar éstas y otras misiones empresariales a distintos países significa buscar otros horizontes para la distribución de los productos locales a corto y mediano plazo.

En primer lugar, en octubre, un grupo de empresarios hará una gira por Bélgica, Países Bajos y Alemania, donde se reunirá con los integrantes de las respectivas cámaras de comercio, y sostendrán entrevistas con representantes de tiendas mayoristas y minoristas, detalló.

Para Alemania, dijo, está contemplada la asistencia a la Feria ‘Anuga’, que es la más importante en Europa sobre alimentos y bebidas procesados y artesanales.

En ese evento, ahondó, están concertadas entrevistas para la presentación de los productos de Puebla y estados del sureste del país, tales como mezcal y bebidas espirituosas, botanas, café, chocolate, especias y endulzantes naturales.

Así como fruta deshidratada, harina de plátano, garbanzo, trigo y frijol; mole poblano en polvo, productos derivados de la miel, salsas artesanales, vainilla y sopas instantáneas.

La Anuga se realiza en Colonia, Alemania, cada dos años, es una plataforma estratégica para colocar productos a compradores, distribuidores y cadenas internacionales.

En esta ocasión esperan la participación de 7,500 expositores de 100 países, con una asistencia superior a los 170,000 visitantes profesionales.

Respecto a la misión comercial a California, Estados Unidos, el Comce-Sur tiene previsto que sea en noviembre, al que asistirá un grupo de empresarios de Puebla y sureste del país.

Tras el estudio de mercado, se ubicaron las ciudades de Los Ángeles y Orange, en el estado de California, como puntos factibles para colocar alimentos frescos y procesados, así como equipos para la industria alimenticia que se elaboran en los estados del sur de México.

Incluso, el organismo encabezado por Antar Mendoza, tiene contemplado en Los Ángeles la visita a la Central de Abasto y, por consiguiente, un encuentro con los empresarios locales para identificar oportunidades de negocio y establecer relaciones comerciales directas.

En ambas ciudades estadounidenses están concertados recorridos por supermercados y licorerías locales que pueden comercializar los productos mexicanos.

Y es que hay una importante demanda no sólo de la población mexicana o latinoamericana del llamado ‘mercado de la nostalgia’, sino también por la población anglosajona.

El Comce-Sur dijo que todos los productos susceptibles de exportación cuentan con marcas registradas, certificaciones sanitarias y agroindustriales. Además, los empaques cumplen con normas internacionales y, por supuesto, elaborados por empresas formalmente establecidas que operan en el país desde hace varios años.