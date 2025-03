CNA llama a diversificar mercados internacionales para agroproductos mexicanos

Guadalajara, Jal. La diversificación de las exportaciones agroalimentarias "es fundamental" para no depender tanto de Estados Unidos ya que no hay ningún producto en el campo mexicano que soporte un arancel del 25%, afirmó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve.

"Es fundamental que no dependamos en más del 80% de nuestras exportaciones de Estados Unidos; si estamos diversificados, no solamente va a seguir creciendo el campo, también, no va a ser tan fácil que tomen ventaja de nosotros y nos tengan con el Jesús en la boca cada vez que hablan de aranceles de 25% que no hay ningún producto en el campo que aguante este tipo de aranceles", enfatizó Esteve Recolons, al participar vía remota en la toma de protesta de la nueva presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ), Lorena Delgado.

Mencionó que el país cuenta con 14 tratados de Libre Comercio que le abren las puertas a más de 50 países y por lo tanto, abundó, "debemos seguirlos fortaleciendo".

El presidente del CNA destacó que además de la política arancelaria de Estados Unidos, el sector enfrenta otros retos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que, estimó, "va a ser más pronto que el 2026 cuando está programado".

Afecta inseguridad

Sin dar mayores detalles, Jorge Esteve afirmó que la inseguridad en el campo es otro de los grandes retos del sector agro, junto con el cambio climático "que afecta muchísimo" a la producción agrícola y pecuaria.

"También la inseguridad es muy importante; la inseguridad es un problema", recalcó el presidente del CNA, al mencionar otros desafíos como los cambios legislativos, el acceso al financiamiento del campo, la gestión del agua, la escasez de mano de obra y los retos fitosanitarios.

De acuerdo con Esteve Recolons, "el trabajo en equipo nos va a ayudar a posicionar a México como un sector clave en el comercio global de alimentos".

Precisó que el sector agroalimentario en fundamental para el desarrollo del país al generar casi el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), el 12% del empleo, el 10% de las exportaciones, además de ser el séptimo exportador de alimentos a nivel mundial.