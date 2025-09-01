Canacope Monterrey impulsa asesoría para emprendedores interesados en invertir en Texas

Monterrey, NL. La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Monterrey (Canacope Monterrey) busca responder a la incertidumbre económica y jurídica que enfrentan los empresarios mexicanos, ofreciendo acompañamiento y asesoría para invertir y establecer negocios en Texas, uno de los mercados más atractivos y seguros para resguardar el patrimonio.

El desayuno empresarial “Mujeres sin fronteras” permitió mostrar que, pese a la reforma judicial en México y las disposiciones legales en Estados Unidos, existen alternativas claras y legales para que emprendedores y pequeñas empresas puedan llevar sus productos y/o servicios a Texas, y consolidar sus proyectos.

Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Monterrey y vicepresidenta en Nuevo León de Concanaco Servytur, anunció que el organismo fortalecerá este esfuerzo con la creación del primer Consejo Internacional, integrado por especialistas que darán seguimiento a los proyectos. Así como un programa permanente de asesorías sin costo en comercio internacional, visas y formalización de negocios en Estados Unidos, disponible cada lunes de 10 a 12 horas.

“En tiempos de crisis existen áreas de oportunidad que los pequeños comercios y las medianas empresas deben aprovechar, y para ello es fundamental contar con asesoría especializada, como la que recibimos de expertas certificadas en Estados Unidos que nos presentaron procesos claros y totalmente legales para impulsar el crecimiento económico internacional”, expresó.

La dirigente indicó que la meta es lograr los primeros casos de éxito de expansión internacional hacia finales de 2025.

Interés por invertir en Texas

Por su parte, Kelly Castro, CEO de Export Your Business USA, destacó que la clave para aprovechar las oportunidades actuales en Estados Unidos es la formalización y legalización de los negocios.

“Lo más importante de hacer negocio es formalizar, legalizar. Ahorita el presidente Trump está dando muchas oportunidades a los que quieran legalizar sus negocios, y ni siquiera es necesario migrar. Desde el país de origen se puede operar en Estados Unidos”, explicó Castro.

Destacó que Texas se ha convertido en un destino estratégico para empresarios mexicanos. “Si el estado fuera un país, sería la octava economía del mundo, superando a Italia y Japón; es muy fuerte y los empresarios en México están a un paso de aprovecharla”, puntualizó.

La ejecutiva subrayó que, en el último año, la demanda de asesoría y permisos para operar en Estados Unidos se ha incrementado en un 60%, principalmente por la urgencia de las empresas de regularizarse y evitar sanciones.

Alertó que, "con todo este problema migratorio, si las empresas no están legalizadas, muchas personas están perdiendo todo su patrimonio. Pero si estuvieran formalizadas, podrían operar desde México o cualquier parte del mundo sin poner en riesgo sus bienes”.