Caída en sistema de gasolinerías genera caos y pérdidas económicas en Cancún

Cancún, QRoo.- Desde el pasado martes 7 de octubre, un número aún indeterminado de gasolinerías en Cancún reportó fallas en su sistema electrónico de despacho de combustible, impidiendo el suministro normal a decenas de usuarios.

Ante ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), capítulo Cancún, dio a conocer que las afectaciones han generado pérdidas superiores a los 25 millones de pesos diarios por concepto de retrasos logísticos, cancelaciones de servicios y paros operativos en transporte y distribución.

Añaden que en dos días, la "falla de sistema" ha afectado a por lo menos 40% de las gasolinerías de Cancún, derivando en un colapso operativo para empresas y usuarios en general.

La alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta, compartió un reporte en sus redes sociales en el que asegura que para este jueves 9 de octubre ya sólo cinco estaciones de servicio mantenían problemas con sus sistemas de despacho de combustible, lo cual significa casi 100% de normalidad en el suministro de la ciudad.

Los datos de la munícipe refieren que este jueves sólo continuaron con afectaciones las estaciones de servicio ubicadas en avenida La Luna con Kohunlich; Prolongación Politécnico; Ruta 4, junto al sindicato de taxistas y la de avenida Chichén Itzá con Tepich en la supermanzana 41.

Sin embargo, la Coparmex señala que durante los dos días de afectación, la situación tuvo grandes afectaciones para la ciudadanía por las filas de hasta dos horas que tuvieron que enfrentar para abastecer sus vehículos; mientras que en e sector productivo se redujo la movilidad de trabajadores, dificultando el suministro de insumos, lo cual derivó en un alza significativa en costos logísticos.

“En el caso del turismo, motor principal de la economía local, los prestadores de servicios reportaron cancelaciones en tours, reprogramación de traslados y saturación en estaciones aún operativas”, reportó la Coparmex.

La organización patronal advierte que en caso de persistir esta afectación por más de 72 horas, el daño económico podría superar los 80 millones de pesos, afectando directamente a cientos de micro y pequeñas empresas.

Ante ello lanzó un llamado urgente a Petróleos Mexicanos (Pemex), a la Secretaría de Energía y a las autoridades estatales y municipales para que se garantice a la brevedad el sistema de despacho digital y se brinde información clara, oportuna y transparente a la ciudadanía, pues la opacidad o la demora agravan la especulación, la desconfianza y la tensión social.