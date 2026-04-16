Baja California avanza en integración al Sistema Eléctrico Nacional

En noviembre del 2021 Baja California enfrentaba un déficit energético de hasta 920 megawatts (MW) que obligaba a activar protocolos correctivos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para evitar apagones en verano, cuando las temperaturas pueden alcanzar hasta 50 grados centígrados, señaló el director general de la Comisión Estatal de Energía (CEE), Joaquín Gutiérrez Lay.

En junio del 2022 entró en operación una central en su primera etapa de 125 MW. “En el siguiente verano, del 2023, entraron 184 MW de esa central, otra de 429 MW más en Mexicali y otra de 200 MW en San Luis Río Colorado. En dos años de gestión llegamos casi a 800 megas”, detalló.

Además, se inició la construcción de dos centrales de ciclo combinado de 640 MW cada una, “una de las centrales ya está al 100% y fue probada, lista para entrar en operación en el verano; la otra está todavía como a 95% de terminación”, informó.

A esta capacidad se suma la energía solar proveniente de Puerto Peñasco, Sonora, que “se está construyendo una central de 1,000 megas solar; se terminaron en el 2024, 300 megas adicionales que se vinieron a Mexicali”.

Para transportar esta energía, se construyó una nueva línea de transmisión de 400 kilovoltios (kV) desde Puerto Peñasco a Mexicali, que ya se está ampliando hasta Tijuana con 95% de avance. “Si empezamos con un rezago, ahorita ya tenemos energía de más”, dijo.

Capacidad de conexión

Baja California está interconectada al sistema eléctrico de California, en Estados Unidos, lo que le permite importar o exportar energía, “si nos falta, le compramos energía; si nos sobra, le vendemos energía. Estamos conectados a un sistema muy robusto, hasta Canadá podemos comprar o vender energía desde Baja California, porque es el mismo”, destacó.

Para conectar a Baja California con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya está dado el primer paso con la línea de transmisión que conecta a Puerto Peñasco con Mexicali, esta misma va de Mexicali a Tijuana, esto representa 500 km de línea. Para terminar la conexión se hará una conexión de Puerto Peñasco a Hermosillo

“El director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos dijo que ya estaba autorizado el recurso para hacer la conexión hasta Hermosillo. Probablemente este año se inicien trabajos”, señaló en entrevista. Con ese puente, Baja California quedará interconectada al SEN. La distancia de Puerto Peñasco a Hermosillo es de 456 km.

Una vez concluido, sólo quedarán como sistemas aislados Mulegé y Baja California Sur. Sobre la posibilidad de que Baja California se integre energéticamente con la parte sur de la península, el director explicó que la red de transmisión actual llega hasta San Quintín, “de San Quintín hasta llegar a Loreto estamos hablando casi 1,000 km; entonces no es viable, el problema es que en la península, no hay más que cactus y desierto, entonces no hay clientes potenciales que incentiven la inversión”.

En las comunidades de Baja California Sur resultó más viable desarrollar sistemas aislados, “Guerrero Negro, San Ignacio y Santa Rosalía, se conectaron primero ellos; luego se construyó una línea de transmisión hacia el Pacífico y ahí se conectó Bahía Tortugas, Punta Eugenia, Bahía Asunción, Punta Prietos y La Bocana. Ya se les llevó energía, porque antes no tenían, tenían plantitas que las prendían cuatro horas por día".

Superávit

El superávit energético está permitiendo un boom industrial que “trae un desarrollo económico y un crecimiento en el área industrial que nunca se había visto, principalmente en Tijuana”.

Para atender esta demanda, la CFE y la CEE de Baja California reforzaron la infraestructura eléctrica en la región, “hay cuatro subestaciones muy importantes ahí en Tijuana”.