Avanza la modernización de la red carretera de Guerrero

Con una inversión histórica de casi 2,000 millones de pesos, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), avanza en la reconstrucción y modernización de la red carretera en Guerrero, como parte de las acciones para fortalecer la conectividad y atender las afectaciones ocasionadas por los huracanes Otis y John.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, informó desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el Programa Carretero de Guerrero contempla 68 obras en puentes, con una inversión total de 1,985 millones de pesos, entre trabajos de reparación, ampliación y construcción, con avances significativos en todo el estado.

El funcionario destacó que se tiene avance en 21 puentes con reparaciones menores, de los cuales 17 ya se encuentran concluidos, lo que representa 87% de avance. Además, se realizan trabajos en 2 puentes con ampliación de claros, con 26% de avance, y se avanza en 45 puentes en proceso de construcción, 4 de ellos ya finalizados, con 50% de avance global.

“Este programa carretero es clave por la magnitud de la infraestructura que se está atendiendo. Son intervenciones importantes que permiten avanzar en la reconstrucción y en el fortalecimiento de la conectividad en Guerrero”, señaló Esteva Medina.

De acuerdo con información local, presentó los proyectos carreteros estratégicos que conectarán a Guerrero con estados vecinos y potenciarán el desarrollo regional. La Carretera Cuautla–Tlapa, con una longitud de 385 kilómetros y una inversión de 13,652 millones de pesos, registra 48% de avance.

El Eje Salina Cruz–Zihuatanejo, que abarca 453 kilómetros, cuenta con una inversión de 27,665 millones de pesos y un avance de 27%, cuya conclusión está prevista para este año. En tanto, el Tramo Toluca–Zihuatanejo, de 482 kilómetros, registra 33% de avance, con una inversión de 19,580 millones de pesos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Con estas acciones, la SICT reafirma su compromiso con el desarrollo de Guerrero, al fortalecer la infraestructura carretera y garantizar mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar para sus habitantes.

