Avanza construcción del nuevo Cedis de Mercado Libre en Escobedo, NL

Monterrey, NL. El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes se reunió con Eduardo Navarro, responsable de Operaciones en Monterrey de Mercado Libre y con los directivos de las empresas constructoras, para supervisar los avances del nuevo centro de distribución (Cedis) de la compañía, que será el más grande en el norte del país y tendrá una inversión superior a 180 millones de dólares.

El Cedis tendrá una extensión de 100,000 metros cuadrados y estará ubicado en el cruce del Libramiento Noreste y Camino a Santa Engracia, dentro del Areya Escobedo Industrial Park. Y formará parte del Distrito Industrial y de Logística de Escobedo.

Se estima que durante la construcción se van a generar 1,500 empleos y al concluir, se sumarán otros 2,000 puestos de trabajo directos, según datos del municipio.

Eduardo Navarro, responsable de Operaciones en Nuevo León de Mercado Libre indicó que la instalación de este Centro de Distribución en Escobedo es parte de la estrategia para fortalecer la red logística de la empresa.

En febrero de este año, al anunciar la inversión, Omar Ramírez, director senior de Operaciones de Mercado Libre, destacó que con el nuevo centro la empresa busca ofrecer un servicio más eficiente. “Es una inversión de más de 180 millones de dólares y tendremos un nuevo CEDIS como parte de nuestra expansión en el país”, señaló.

El alcalde, Andrés Mijes, mencionó que alineado con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, avanza la construcción del CEDIS y refleja el modelo de este municipio, enfocado en atraer inversión, con seguridad jurídica, trámites digitales y acompañamiento permanente.

"Es la idea de apoyar a los empresarios a que desarrollen sus empresas y negocios, a que generen empleo para que así podamos generar prosperidad", indicó el munícipe.

Trámites en Línea facilitan la gestión de empresas

Por su parte, Cristóbal Ruelas, director Industrial de Areya, indicó que Escobedo, "es el único municipio donde no estamos teniendo problemas con los trámites. Nos encontramos con la sorpresa de que tienen sus procesos en línea, lo que no tiene ningún otro municipio y que facilita y agiliza el poder ingresar en línea y obtener un permiso. Ha sido satisfactorio poder arrancar la obra de inmediato y no esperar a realizar procesos burocráticos", destacó.

Mercado Libre, fundada en 1999, es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico y servicios financieros de América Latina, con operaciones en 18 países. En México tiene 11 Centros de Distribución y bodegas de full en Estado de México, Yucatán, Jalisco y en Apodaca, Nuevo León.

En México la compañía tuvo un excelente desempeño en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo al reporte de Mercado Libre y las ventas de artículos crecieron un 36% interanual, "el ritmo más rápido en casi dos años".

"Nuestra inversión continua en logística sigue dando buenos resultados. La penetración del servicio de logística en México superó el 75% por primera vez, impulsada por la apertura de nuevas instalaciones que ampliaron la capacidad disponible para los vendedores. Como resultado, la proporción de entregas el mismo día y al día siguiente aumentó secuencialmente en el segundo trimestre de 2025 y mejoró interanualmente tras una ligera caída en el primer trimestre de 2025", señala el reporte del segundo trimestre.