Carga aérea en el aeropuerto de Querétaro repuntó 19.4% durante julio

Querétaro, Qro. Durante julio, el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) movilizó 7,322 toneladas de carga que significaron un crecimiento anual de 19.4%, con base en registros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Entre los 10 principales aeropuertos cargueros, con esa variación el AIQ se posicionó como el de mayor incremento.

El crecimiento en el volumen de carga estuvo impulsado por el tonelaje de mercancía doméstica que creció a dos dígitos, mientras el volumen internacional decreció.

Del top 10 de aeropuertos con mayor carga transportada en julio, siete recintos crecieron anualmente y tres decrecieron.

Respecto al crecimiento, después del AIQ, el segundo avance más relevante es el del aeropuerto de Tijuana (12.1%), siguieron los aeropuertos de Ciudad de México (9%), Cancún (8.7%), Guadalajara (7.8%), San Luis Potosí (2.8%) y Mérida (0.5 por ciento).

A la inversa, los aeropuertos con caídas anuales en el transporte de carga son Toluca (-18.9%), Monterrey (-11.8%) y Santa Lucía (-7.5 por ciento).

Sin embargo, Santa Lucía —Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)— agrupó 33% del volumen total de carga que se movilizó en el país durante julio, ocupando la primera posición, siguieron Ciudad de México (19.7%), Guadalajara (15.6%), Querétaro (6.8%) y Monterrey (6 por ciento).

Querétaro, se consolida en carga doméstica

El avance de dos dígitos del volumen de carga en el AIQ está relacionado con el crecimiento de 29.5%, a tasa anual, que presentó la carga nacional en el séptimo mes; entre los 10 aeropuertos con más carga doméstica en julio, nuevamente el AIQ se posicionó como el de mayor aumento.

Además de liderar la lista por crecimiento, también, es el de mayor tonelaje en ese segmento, debido a que contribuyó con 16.2% del volumen total de carga nacional que se movilizó en el país, al concentrar 5,544.7 toneladas.

Después de Querétaro, la segunda posición la ocupa Ciudad de México que concentró 15.7% de la carga doméstica, siguieron Guadalajara (11%), Tijuana (9.2%) y Monterrey (8.6 por ciento).

Mientras la carga doméstica hiló cinco meses (de marzo a julio) con variaciones anuales positivas, la carga internacional sumó cuatro meses con caídas (de abril a julio). En julio, el AIQ transportó 1,777.3 toneladas de mercancía internacional, una caída anual de 4 por ciento.

Cuarto aeropuerto

El crecimiento que registró el AIQ durante julio destaca entre las variaciones positivas que ha tenido en los primeros siete meses, debido a que en enero la carga creció 8.2% respecto a ese mes del año anterior, en febrero la variación fue negativa de -20.5%, en marzo creció 27%, en abril -4.4%, en mayo aumentó 0.3%, en junio 6% y en julio 19.4 por ciento.

Con base en el volumen acumulado de enero a julio, el AIQ sumó 45,802.8 toneladas de carga, representando un alza anual de 4.6%, posicionándose como el cuarto aeropuerto con mayor carga, al concentrar 6.6% del total. Las primeras posiciones las ocupan AIFA (32.4%), Ciudad de México (20.5%) y Guadalajara (14.7 por ciento).

Con los datos acumulados en los primeros siete meses del año, en carga doméstica el AIQ obtuvo la segunda posición al concentrar 15.1%, lo superó Ciudad de México (15.5 por ciento).