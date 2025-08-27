Amazon invertirá dos millones de dólares en eficiencia hídrica para la Ciudad de México

Amazon, a través de su división de computación en la nube AWS, confirmó una inversión directa de 2.45 millones de dólares para proyectos de eficiencia hídrica en la capital mexicana. Esta alianza con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y busca atacar el problema de la pérdida de agua no contabilizada, que supera el 40% en la ciudad.

La iniciativa se despliega en dos fases concretas. La primera, en la Derivación San Antonio, contó con una inversión de 450,000 dólares y logró un ahorro de 70 litros de agua por segundo, beneficiando a aproximadamente 60,000 personas.

La segunda fase, en el Ramal Santa Lucía, representa la mayor partida con 2 millones de dólares de inversión, se proyecta recuperar 300 litros por segundo, volumen suficiente para abastecer a más de 250,000 residentes, informó el titular de Segiagua, José Mario Esparza.

El agua recuperada se canalizará de manera prioritaria en la zona oriente, “un área históricamente afectada por la escasez”.

Este proyecto es parte de una estrategia más amplia que incluye iniciativas similares en Monterrey y Querétaro. En conjunto, los tres proyectos pretenden ahorrar más de 2,500 millones de litros de agua al año en el país.

La acción se enmarca en el compromiso global de Amazon de ser water positive para el 2030, devolviendo a las comunidades más agua de la que utiliza en sus operaciones, la compañía reporta haber alcanzado ya el 53% de esta meta.

Colaboración

Esparza, explicó el mecanismo de colaboración con Amazon, la empresa “invierte, pero todo es del Gobierno de la Ciudad de México: la infraestructura, operación la responsabilidad, no se trata de un esquema de Asociación Público-Privada u operación privada”, sino de una donación directa en infraestructura pública.

“Desde que empezó la administración estamos con muchas actividades inherentes a la distribución del agua, pero también otra función de la Secretaría es hacer este tipo de gestiones”.

Empresas como Amazon, “son muy cuidadosos de sus recursos, no le invierten a cualquier proyecto. Ellos analizaron la propuesta que hicimos como Secretaría, concluyeron que es un buen proyecto”.

Los ahorros se lograrán con instrumentación tecnológica, por ejemplo, válvulas automáticas que anteriormente una persona tenía que ir a abrir y cerrar, y que ahora con tecnología, inteligencia artificial y el programa que se tiene, reducirá tiempos de operación y ampliará la capacidad de monitoreo de tanques que se derramaban por falta de automatización.

Los sistemas se implementarán en el poniente de la capital “ser más eficientes en la zona nos genera ahorros de agua, es agua disponible que la mandamos a la zona oriente de la Ciudad de México”. Precisó que el software utilizado “es de la Ciudad de México”, cuidando que sea de código abierto “para tener mucha diversidad de aplicaciones” y evitar limitaciones técnicas.

Un pozo nuevo produce alrededor de 10 a 20 litros de agua por segundo, la primera etapa del proyecto equivale a tener siete pozos nuevos, “pero no es que estemos sobreexplotando, más bien estamos recuperando agua que por la eficiencia se desperdiciaba”, concluyó.