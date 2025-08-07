Alemania apuesta a México: DHL inaugura centro logístico en Edomex

Este jueves, DHL Supply Chain puso en marcha las operaciones de su nuevo centro logístico Megacampus ubicando dentro del T-MEX Park, en Nextlalpan, Estado de México. El complejo tendrá 200,000 metros cuadrados y cuatro edificios, aunque el inicio de operaciones de sio con las dos primeras naces que abarcan la mitad área.

Nos encontramos en uno de los corredores logístico más importante del país, donde solo en 2024 las exportaciones superaron los 25,600 millones de dólares, señaló en el evento Mario Rodríguez de la Gala, Presidente de DHL Supply Chain México

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) alberga más de 2,400 unidades económicas del sector logístico, “posicionándose como un área fundamental y líder en un país, este campo está diseñado para responder a las demandas más exigentes de nuestros clientes”, detalló.

“Este campo está considerado como una herramienta para enfrentar los desafíos de la logística del día de hoy y del mundo moderno, también simboliza lo que somos como organización, un socio confiable” dijo.

Confianza de empresas alemanas

Las empresas alemanas como DHL continúan depositando su confianza en México y en su desarrollo económico, “el sector logístico aquí juega un rol cada vez más relevante para la economía”, señaló Clemens von Goetz, embajador de Alemania en México.

La inversión para las dos naves “asciende a cerca de 200 millones de pesos y prevé generar alrededor de 200 puestos de trabajo aquí en el municipio de Nextlalpan”, detalló.

“Invertir en México en un ámbito general de incertidumbre no es solo una decisión financiera, es una declaración de confianza en el país. Al conversar con empresas alemanas aquí, percibo que existen preocupaciones, pero predomina la confianza en la fortaleza de sus operaciones”.

Logística

Los sistemas logísticos garantizan que los alimentos lleguen frescos, que las medicinas lleguen al tiempo y que los procesos de manufactura mantengan su ritmo sin interrupciones, “tanto en Alemania como en México dependemos profundamente de una logística funcionando”, señaló el embajador.

El parque industrial T-MEX Park que alberga en Megacampus DHL, es un eje fundamental para el desarrollo económico, “su importancia estratégica radica en su perfecta integración con los grandes proyectos federales ubicados en nuestro municipio” el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el próximo Tren Suburbano en operación, y el nuevo proyecto ferroviario AIFA-Pachuca, dijo la presidenta de Nextlalpan, Lorena Alameda Juárez.

El edificio cuenta con iluminación LED, sistemas de bajo consumo de agua, ventilación natural, vidrios “y otras cuestiones que hacen de este lugar un lugar eficiente, para trabajar y para convivir con nuestros ciudadanos desde un punto de vista resiliencia operativa” detalló Rodríguez de la Gala.