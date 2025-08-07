Agentes reportan menor dinamismo en las operaciones inmobiliarias en Querétaro

Querétaro, Qro. Este año el gremio de agentes inmobiliarios ha percibido un menor dinamismo en las operaciones que se realizan en la entidad, lo que podría influir en cerrar 2025 con las mismas cifras del año previo o, incluso, con un descenso de 3 a 5% en las operaciones inmobiliarias, estimó la presidenta de la Asociación Queretana de Inmobiliarias (AQI), Guadalupe Zarazúa.

En los primeros cinco meses del año, refirió, se contabilizaron 16,000 operaciones de traslado de dominio ante el registro público de la propiedad (incluye inmuebles habitacionales, industriales o comerciales).

“Se prevé que para el fin de año estemos cerrando, si bien no a lo mejor igual que el año pasado con 30,000 a 35,000 operaciones, podríamos estar cerrando un poco menos por la misma situación general del país y mundial. (…) Si vamos con la constante que tenemos a mayo de 16,000 operaciones -falta julio y agosto que son muy fuertes siempre porque es cuando más se genera compra-venta y renta- estamos hablando de que muy probablemente cerremos, si no es igual que el año pasado, 5% abajo o 3% abajo”, estimó.

En esta tendencia influye el bajo ritmo de la actividad económica a nivel nacional y global, así como la incertidumbre que provoca la relación comercial con Estados Unidos, lo que inhibe las inversiones de los clientes.

Sin embargo, el gremio tiene buenas expectativas de la actividad que pudieran materializarse entre julio y agosto, debido a que es un periodo de alta demanda tanto en renta como en venta, ya que la población aprovecha las vacaciones de verano para cambiar de domicilio.

La presidenta de AQI añadió que Querétaro es sexto lugar nacional en la colocación de créditos hipotecarios, la principal vía de créditos es Infonavit y le siguen los bancos.

Pese a la situación que está viviendo la economía nacional y a cuestiones geopolíticas -añadió- el sector ha seguido en movimiento.

La especialista consideró que, en el segmento de vivienda, el año pasado los inmuebles estaban valuados en promedio en 990,000 pesos y actualmente están en 1 millón 074,000 pesos, lo que refleja un alza de casi 8.3 por ciento.

Los precios de la vivienda residencial, dijo, se han mantenido estables; en la vivienda económica la entidad reporta un alza de 8.2%, no obstante, en el residencial plus se registró una caída de 1.4 por ciento.

Baja actividad en vivienda plus

Guadalupe Zarazúa agregó que el sector plus (de vivienda de alta gama) está muy lento, al mes se realizan de 5 a 8 operaciones de ese tipo; este comportamiento podrían estar influenciado por las condiciones económicas y la relación con el país vecino, agregó que los clientes que están en ese rango son cautelosos con sus inversiones.

“En todo el año hemos tenido un movimiento de venta, sí ha sido constante, pero no como el año pasado. Sí ha disminuido el promedio, el promedio de la venta es lo que ahorita se ha reflejado, más que en el número de operación, es que ha disminuido el promedio de la venta que ha sido en montos más bajos”, expresó.

De momento, la asociación tiene identificados 200 nuevos desarrollos en la entidad, que se localizan principalmente en El Marqués, a un precio promedio de 1.3 millones de pesos.

Respecto a las quejas relacionadas con inversiones inmobiliarias, Arturo Hernández, integrante de la AQI, estimó que existen alrededor de 400 casos focalizados en cuatro desarrollos, lo que representaría alrededor de 1.3% de las operaciones inmobiliarias que se realizan al año; integrantes de la asociación agregaron que las denuncias sobre posibles fraudes generan una percepción desfavorable que impacta a su gremio.