Afluencia de pasajeros nacionales aumenta 28.5% en el aeropuerto de Querétaro

Querétaro, Qro. El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) registró una afluencia de 1 millón 352,395 pasajeros entre enero y julio del 2025, logrando un crecimiento anual de 20.6% que estuvo impulsado por los viajeros nacionales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Entre esos meses, el recinto aéreo movilizó 952,729 pasajeros nacionales, que representaron un crecimiento anual de 28.5% y es el principal motivo del aumento de viajeros generales.

A ese movimiento se suma el traslado de 399,666 pasajeros internacionales, es un segmento que si bien creció lo hizo de forma moderada, al registrar un alza anual de apenas 5.2 por ciento.

Mientras los viajeros internacionales representan 29.6% de los usuarios acumulados de enero a julio, los viajeros naciones aportan 70.4 por ciento.

En un año aumentó 4.3 puntos porcentuales la participación de los pasajeros domésticos, debido a que progresaron de representar 66.1%, en el lapso enero-julio de 2024, a 70.4% en ese mismo trayecto del 2025. A la inversa, en esa dimensión se redujo la contribución de los pasajeros internacionales que entre esos periodos pasaron de simbolizar 33.9 a 29.6 por ciento.

El crecimiento anual de 20.6% del traslado total de pasajeros, acumulados en los primeros siete meses del año, es el mismo incremento anual que experimentó durante ese tramo del año anterior.

Aunque en los viajeros internacionales cambia el comportamiento, debido a que en el lapso enero-julio del 2024 registraron un alza anual de 62%, frente al avance de apenas 5.2% de este año. Al contrario, hace un año los viajeros nacionales mostraron un aumento de sólo 6.6%, por debajo de la variación de 28.5% del año actual.

Traslados en julio

Nada más en julio, desde el aeropuerto de Querétaro se transportaron 222,819 pasajeros, lo que significó un crecimiento mensual de 15.8%, así como una variación anual de 18.7 por ciento.

Con ese resultado, en lo que va del año julio se posiciona como el mejor mes en el traslado de viajeros; 67.8% de los usuarios fueron nacionales y 32.3% internacionales, ambos indicadores crecieron respecto al mismo mes del año anterior.

AIQ, noveno en pasajeros internacionales

En el segmento de pasajeros internacionales, el aeropuerto de Querétaro se colocó como el noveno con más usuarios durante julio, al concentrar 1.3% de los viajeros internacionales del país.

Los 10 aeropuertos con más usuarios internacionales son Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, San José del Cabo, Monterrey, Puerto Vallarta, Del Bajío, Morelia, Querétaro y Tulum.