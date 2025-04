Abordar al sector transporte como un sistema nacional, reto latente para México

Querétaro, Qro. El sector transporte tiene el desafío de ser abordado como un sistema nacional que integre información de todas las modalidades, expuso el especialista en logística y transporte, Gastón Cedillo Campos.

De esa forma, se agilizaría la toma de decisiones tanto en el sector público, como privado y permitiría estudiar las condiciones de transportación, acotó el líder de la Iniciativa estratégica Relocalización y Logística, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey.

“Uno de los desafíos, si pudiéramos englobarlo, es: ver el transporte como un sistema y de esa manera tomar las decisiones; para empezar, entenderlo, estudiarlo y luego tomar decisiones de inversión, de mejora, de operación; muchas veces no sucede porque no tenemos la información como sistema para visualizar todo eso”, explicó.

Una alternativa, propuso, es generar la figura de gerentes de los corredores que atraviesan el país, sería la persona responsable de los tiempos de tránsito entre un punto y otro, además de articular estrategias para agilizar el tránsito.

“Vamos a suponer, un gerente de corredor entre Ciudad de México y Nuevo Laredo sería el responsable de tener la información, de identificar en qué momento entran los mantenimientos a cargo de la SICT, en qué momento y cuánto duran los retenes del Ejército, etcétera, todas las operaciones que se hagan en este corredor son su responsabilidad, de tal manera que él deba coordinarlas o negociar con diferentes agencias para que un camión o una persona que va a salir de Ciudad de México a Nuevo Laredo sepa cuál es el tiempo máximo garantizado”, expuso.

Una estrategia de este tipo sería abordar el tema desde una lógica distinta, donde el usuario es un cliente al que se le garantiza el tiempo de tránsito mínimo y máximo, puntualizó el investigador.

En tanto, uno de los retos latentes de México en materia de transporte -y para aprovechar tendencias como el nearshoring- es transparentar información de cómo se están moviendo los flujos de carga. Al respecto ahondó en el incremento que desde finales del 2022 han experimentado las exportaciones de México a Estados Unidos; también aumenta la congestión en la infraestructura de transporte y de logística.

“Desde el momento en que vemos ese incremento en los flujos de carga se pudo identificar que no se tiene una plataforma que permita visualizar cómo se están moviendo, con qué intensidad, en qué horarios se están moviendo los flujos de carga a través de la infraestructura de transporte y logística, (…) de alguna manera nos mantiene como sociedad, en México, ciegos ante cuál es la intensidad y en qué puntos se está dando este movimiento de carga”, expuso.

Al no tener disponible esta información, apuntó, el sector privado no puede diseñar mejor sus rutas de distribución y el sector público no tiene visibilidad de en qué puntos enfocar la inversión para resolver nudos de congestión.

Gestión

Gastón Cedillo planteó que es factible desarrollar plataformas tecnológicas, como las que ya existen para medir distancia y tráfico, pero enfocadas en el movimiento de carga y logística.

“Porque de esa manera vamos a identificar claramente donde están las áreas de oportunidad para la mejora en la inversión en infraestructura, también para reorganizar esos flujos porque, por ejemplo, alrededor del 80% de esa carga de exportación se mueve a través del autotransporte, significa que las carreteras están utilizadas a una muy alta capacidad y como resultado la tasa de accidentalidad, eso hace que al ser un flujo muy alto de mercancías circulando por ese tipo de infraestructura también atraiga a grupos criminales”, comentó.

Al contar con información de la capacidad a la que operan las diferentes infraestructuras (carretera, ferroviaria, marítima, aérea) sería posible redistribuir su uso y movilizar la mercancía por medio de diferentes transportes e incluso combinándolos.

Al mejorar la infraestructura del transporte, apuntó, se agiliza la detección de áreas de oportunidad, para gestionar inversiones en el ramo y desarrollar nuevas vías de conexión ante posibles desastres naturales.

La seguridad es otro de los retos, particularmente para el autotransporte de carga; aunque las estrategias policiales también son de importancia, hay estrategias logísticas que puedan ayudar a la problemática, explicó el académico.

En la actualidad, hay empresas que emplean tecnologías de seguimiento satelital como el llamado internet físico para dividir la mercancía en volúmenes menores.