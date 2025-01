La logística y el transporte de mercancías crece con el comercio electrónico

Las compras por internet han cambiado las expectativas de los consumidores. En el pasado, los plazos de entrega de varios días eran normales. Hoy se considera normal que los productos se entreguen en menos de 24 horas. Y las empresas logísticas se han visto obligadas a adaptarse.

Nuevas estrategias y tecnologías en la logística

El comercio electrónico se ha convertido en una parte fundamental de la economía global. Según datos de la ONU sobre comercio y desarrollo, ese tipo de transacciones ha alcanzado más de un 20 % del total de las ventas globales al por menor.

Para cubrir las necesidades logísticas que implica este crecimiento, las empresas del sector están diseñando nuevas estrategias y se valen de las nuevas tecnologías. Así optimizan sus procesos, agilizan el trabajo y mejoran su eficiencia.

La digitalización ha sido uno de los pilares fundamentales en esta evolución. Un ejemplo sería la incorporación de los sistemas de gestión de almacenes o de los programas informáticos de optimización de rutas, que permiten el seguimiento en tiempo real de las operaciones de distribución.

La plataforma tecnológica europea Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe (ALICE) mejora las previsiones de la demanda y diseña rutas de transporte óptimas mediante inteligencia artificial. El uso de la IA le permite también automatizar la manipulación de las cargas y facilita el mantenimiento preventivo de los equipos.

Flexibilidad logística

El comercio electrónico exige más flexibilidad logística. De ahí que las empresas inviertan en robots (que clasifican, empaquetan y guardan) para mejorar la gestión de sus almacenes, y en sistemas de gestión de inventarios (que registran las entradas y salidas de mercancías y permiten proyectar ventas para minimizar los costes de almacenamiento) y de preparación de pedidos (selección, embalaje, etiquetado, recogida y envío).

Otra tecnología emergente (en fase de pruebas) es la de los vehículos autónomos para las entregas. Conformar flotas de drones y vehículos sin conductor forma parte de los planes a largo plazo de muchas empresas de transporte. Esto implicaría menos costes y mayor eficiencia.

Todas estas tecnologías tienen el potencial de seguir reduciendo los tiempos de entrega. Al mismo tiempo, disminuirían el impacto ambiental asociado con el transporte tradicional alimentado con combustibles fósiles.

Desafíos para el sector

Aunque el auge del comercio electrónico ha traído oportunidades al sector, también presenta desafíos:

Para ser eficiente, satisfacer las demandas de los consumidores y mantenerse competitiva, la logística del comercio electrónico debe centrarse en la transparencia, la comunicación y la integración de todos los canales de distribución (integración omnicanal) para mejorar la experiencia de compra en internet. El camino hacia un modelo logístico completamente sostenible es aún largo. Para conseguirlo, se debe disminuir la emisión de gases contaminantes. La cuestión es que las flotas de camiones y furgonetas (que distribuyen millones de paquetes cada día) utilizan, en su mayoría, combustibles fósiles. Además, al aumentar el número de paquetes a entregar, y la urgencia de las entregas, las emisiones también crecen. La gestión de devoluciones (logística inversa) es un proceso complejo y los usuarios del comercio electrónico, especialmente de moda y tecnología, devuelven una parte significativa de sus compras. Las empresas deben contar con sistemas eficientes para la recolección, el procesamiento y la redistribución de estos productos. Las personas tienen un rol fundamental en las operaciones logísticas del comercio electrónico. Ante la alta movilidad laboral del sector por la falta de mano de obra cualificada, las empresas se enfrentan a la retención del talento. La formación constituye una herramienta esencial para que los trabajadores estén más preparados. Son la pieza clave que adaptarán las innovaciones y tecnologías que están apareciendo en el sector.

La influencia de la globalización

El comercio electrónico ha favorecido la globalización de la logística al permitir que empresas de cualquier parte del mundo ofrezcan sus productos a consumidores de otros países. Así, se ha incrementado el volumen de mercancías que deben ser transportadas entre países, e incluso entre continentes. De ahí que las redes logísticas hayan tenido que expandirse y volverse internacionales.

Para ello, se han mejorado infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos), se han creado hubs globales de distribución (donde se realizan todas las actividades relacionadas con el transporte, clasificación, expedición y distribución de mercancías) y se han optimizado las rutas marítimas y aéreas.

El futuro de la logística y el transporte

El comercio electrónico seguirá creciendo, lo que enfrentará al sector logístico a nuevos retos y oportunidades. Las empresas de transporte buscan ser eficientes, sostenibles y competitivas, pero además, para conseguir esto último, deben poder adaptarse a las necesidades de los usuarios en tiempos y condiciones de entrega.

Con el fin de afrontar estos cambios, las compañías recurren a estrategias innovadoras, pero han de ser responsables con la sociedad y el entorno. La logística del futuro tiene que ser sostenible.