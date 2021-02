Durante los años 2019 y 2020, el testamento se convirtió en el trámite notarial más demandado por la población en las notarías capitalinas, con 43% de las solicitudes en este plazo, reveló el Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa virtual para la presentación de los resultados de la Octava Encuesta de Servicios Notariales de la Ciudad de México, Ponciano López, presidente de este organismo, señaló que a pesar de que pocas personas otorgan un testamento, para aquellos que lo solicitan es el trámite con mayor demanda.

De acuerdo con la encuesta realizada entre Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) y el Colegio de Notarios, durante los últimos dos años sólo 20% de la población adulta de la Ciudad de México elaboró su testamento, colocando a la capital del país como la entidad en donde más se realiza este trámite; sin embargo, sigue siendo muy bajo el nivel de capitalinos que lo realiza debido a falsas creencias sobre este documento.

Así, 20% de los ciudadanos que realizó su testamento representa dos millones de la población total de la Ciudad de México, lo que muestra que ocho millones de capitalinos no cuenta con este documento.

De los que señalaron que no cuentan con un testamento, 47% de la población respondió que no hace falta o no es necesario contar con uno, 12% indicó que lo considera muy caro, 12% manifestó que es muy difícil hacerlo y 33% no respondió.

Para el especialista, es alarmante que la mayoría de la población no haga su testamento, y esto, es resultado de una falta de cultura jurídica y de previsión entre los ciudadanos, por lo que consideró que se requieren más campañas para reforzar la cultura testamentaria.

“El promedio anual nacional ronda entre 6 y 7%, pero en la Ciudad de México, estamos en 20% de la población que ha otorgado testamentos”, aseguró.

Uno de los mitos más comunes de la población es que el testamento es solamente para aquellas personas que tienen muchos bienes, a lo que Ponciano López refutó que no se trata de los bienes que no se tienen, sino de los bienes que se dejan a los seres queridos cuando el titular fallezca para dar certidumbre en cuestiones legales, por ejemplo, asignar un tutor en caso de tener hijos.

Trámites inmobiliarios

Como parte de los resultados de la encuesta, los trámites relacionados a cuestiones inmobiliarias ocupan el segundo lugar de los documentos solicitados por los capitalinos.

Cuestionados sobre los servicios solicitados durante los últimos dos años en las notarías, 31% de los ciudadanos afirmó que acudió por cuestiones de escrituras, compra-venta de inmuebles con 13% e hipotecas con 4%; el tema de herencias también destaca con 8% de los servicios demandados.

Sin información

Otro de los documentos que se realizan en las notarías de la Ciudad de México es la Voluntad Anticipada. Aunque este derecho se aprobó en enero del 2008, la mayoría de los capitalinos desconocen que existe y que lo pueden tramitar.

Ante la pregunta de si conocen sobre la Voluntad Anticipada, 73% de los capitalinos respondió no haber escuchado de este trámite y tampoco ha firmado un documento de esta índole.

“Éste también es un programa social que el Colegio de Notarios lleva a cabo de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México, sigue habiendo un desconocimiento sobre este tema. Hacer este documento refuerza la cultura de previsión, especialmente dada la coyuntura que se vive en el país”, afirmó.

