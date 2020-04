De todas las 32 entidades del país, Tabasco ha sido la única en implementar la ley seca, como medida complementaria para evitar la propagación del Covid-19; otro estado que se ha aproximado en hacerlo es Nuevo León, debido a que la producción de bebidas alcohólicas se detuvo.

Esta semana, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, informó la emisión de un decreto que ordena a partir de este 2 de abril el cierre de todos los establecimientos mercantiles no esenciales, lo que incluye a centros y plazas comerciales; además estableció “la prohibición temporal de la venta y distribución de bebidas alcohólicas y cervezas en todo tipo de establecimientos durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria”.

En ese sentido, no se expenderán bebidas alcohólicas en depósitos, tiendas, ni supermercados, aunque éstos sí permanecerán abiertos para mantener el abasto de víveres, con sus medidas de prevención.

De acuerdo con el decreto, los secretarios de Gobierno y de Finanzas de Tabasco deberán coordinarse con los 17 presidentes municipales para el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que a partir de este jueves se suspende la producción de bebidas alcohólicas al no ser actividad esencial, medida que disminuirá su distribución y venta; incluso este miércoles se dispararon las ventas de cerveza en la entidad.

Mientras, Campeche limitó la venta de bebidas alcohólicas; el 26 de marzo el gobierno estatal envió un comunicado, estipulando que los horarios serán de 12:00 a 6:00 de la tarde, la medida durará hasta que la autoridad competente considere que la crisis sanitaria ya pasó. Además, los establecimientos como bares y cantinas deben permanecer cerrados.

A nivel municipal ya hay ayuntamientos con ley seca, como Progreso, Yucatán, que el pasado 27 marzo lo decretó. Su presidente municipal, Julián Zacarías Curi, afirmó que ésta es una medida temporal, “pero será estricta, ya que quien la infrinja será sujeto a multas y hasta clausuras”.

“La ordenanza comenzará el 1 de abril a las 12:00 de la medianoche y se extenderá hasta el 20 de abril del mediodía, todo esto dependiendo de la evolución de la contingencia sanitaria Covid-19”, señaló en un comunicado.

El ayuntamiento explicó que con esta ley seca se quiere evitar que las personas de otros municipios vacacionen en Progreso en plena contingencia. “En estos momentos no hay pesca, no hay cruceros, no hay turismo, estamos en contingencia, mucha gente está gastando lo que no tiene en la bebida y los reportes de violencia familiar se han incrementado a causa de esta situación”.

Por su parte, grandes economías como Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Puebla o Quintana Roo no han aplicado la ley seca.

En la capital del país, este miércoles la autoridad local emitió un mensaje para desmentir que se aplicaría la medida, esto ante los rumores de que se pondría implementar. “Se les pide a las tiendas de autoservicio no cerrar ni condicionar la venta de bebidas alcohólicas. Si alguna alcaldía determina ley seca se informará oportunamente. Por favor, que no haya compras de pánico”.

En Querétaro aún no ha habido nuevas disposiciones referentes a la aplicación de la ley seca. Sólo en el municipio de Pinal de Amoles se anunció que se aplicará esta medida durante todos los domingos por la contingencia sanitaria.

En Quintana Roo el gobierno estatal modificó los horarios de venta de alcohol en los 11 municipios en respuesta ante la pandemia.

El gobierno de Jalisco aseguró que hasta el momento no se ha contemplado aplicar la ley seca en el estado, aunque el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció el inicio de sanciones a los establecimientos “no esenciales” que permanezcan abiertos y aclaró que las tiendas de autoservicio, abarrotes y restaurantes pueden seguir vendiendo bebidas alcohólicas si cuentan con el permiso correspondiente.

En Puebla, el gobierno local ordenó desde el lunes de la semana pasada el cierre de negocios con alta concurrencia, entre los cuales están centros nocturnos, bares, discotecas, para evitar la propagación del Covid-19, pero sin ley seca. (Con información de corresponsales)

